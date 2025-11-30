我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀嚴重死傷，湖面面積高達140公頃、水量9100萬噸，如今為31.5萬噸，僅存當初的0.35％，穩定緩慢溢流中，對此林保署表示，目前堰塞湖狀況穩定，並透過水位計與一天空拍與目視觀察壩體變化，後續作為是要在非汛期開出通往堰塞湖壩體便道，製作安全工作平台後，進行降挖壩頂、固定壩體與相關工程，預估整體整治需3到4年時間，強調目前馬太鞍溪堰塞湖「狀況很穩定」。對於堰塞湖現況，林保署花蓮分署長黃群策說明，在9月23日之際，堰塞湖湖面面積高達140公頃、水位9100萬噸，如今為31.5萬噸，僅存當初的0.35％，穩定緩慢溢流中，並在現場安裝水位計，即時掌握水量變化，另包括一天兩次空拍與三次目視觀察壩體變化。至於整治堰塞湖的方向，黃群策表示，目前是透過履帶式大型機具前往壩體，從溪底慢慢上去，估計上去時間為一週、作業時間兩週，下山一週，預估約一個月的時間。目的在於首先就是要降挖壩頂讓水量變少，此外是要勘查往後的機具的作業空間。黃群策說，溪底的便道到明年汛期甚至是一次豪大雨就會消失，因此必須要做一條不經過溪底的便道到堰塞湖壩體，預計從12月起開始施作，但光是要開出便道就要1、2年時間，才能把機具送上去施作工程，整體整治需3到4年時間，來設置攔砂壩與攔石網等，至於固定土砂工程，因量體非常大，光是做便道就要1到2年，評估整體整治需3到4年時間，強調目前馬太鞍溪堰塞湖「狀況很穩定」。