中央氣象署表示，今（29）日是未來一周天氣最佳的一天，全台多雲到晴；周日、下周一（11月30日至12月1日）水氣增多，中部以北山區、宜蘭及花東降雨機率上升；周末兩天清晨還是偏涼，各地低溫僅16度左右、空曠地區不到14度，下周二（12月2日）強東北季風南下，北部早晚將降至15至16度，空曠地區最低恐達12至13度。
今天的天氣：東北季風減弱 早晚溫差極大
11月29日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫15至17度，南部、花東低溫18至20度，日夜溫差大，天氣方面，各地晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、
環境部提及，東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：周日水氣漸增 下周一北東有雨
11月30日明天的天氣，氣象署提及，中層雲系通過，水氣逐漸增多；周日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。
氣溫方面，中部以北、宜蘭及金門、馬祖早晚15至18度，南部、花東、澎湖早晚19至21度；台灣各地高溫大約25至29度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。
一周天氣：下周二東北季風增強 濕冷到下周四
氣象署提及，下一波較強的東北季風會在下周二至下周四影響台灣，北部降溫很有感，早晚低溫只有15至16度，空曠地區不排除出現12至13度的最低溫，預報上這波冷空氣還沒達到冷氣團等級，氣象署將持續追蹤觀察。
下周二至下周四，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區也有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
