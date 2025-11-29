中央氣象署表示，今（29）日是未來一周天氣最佳的一天，全台多雲到晴；周日、下周一（11月30日至12月1日）水氣增多，中部以北山區、宜蘭及花東降雨機率上升；周末兩天清晨還是偏涼，各地低溫僅16度左右、空曠地區不到14度，下周二（12月2日）強東北季風南下，北部早晚將降至15至16度，空曠地區最低恐達12至13度。

今天的天氣：東北季風減弱　早晚溫差極大

11月29日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫15至17度，南部、花東低溫18至20度，日夜溫差大，天氣方面，各地晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

▲氣象署強調，受到雲量偏少、輻射冷卻等影響，周六、周日清晨各地氣溫仍較低，下波東北季風下周二抵達。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、​​​​​​

環境部提及，東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天的天氣：周日水氣漸增　下周一北東有雨

11月30日明天的天氣，氣象署提及，中層雲系通過，水氣逐漸增多；周日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫方面，中部以北、宜蘭及金門、馬祖早晚15至18度，南部、花東、澎湖早晚19至21度；台灣各地高溫大約25至29度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。

▲氣象署說明，周六各地天氣最好，周日、下周一水氣增多，下周二東北季風增強，雨區擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：下周二東北季風增強　濕冷到下周四

氣象署提及，下一波較強的東北季風會在下周二至下周四影響台灣，北部降溫很有感，早晚低溫只有15至16度，空曠地區不排除出現12至13度的最低溫，預報上這波冷空氣還沒達到冷氣團等級，氣象署將持續追蹤觀察。

下周二至下周四，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區也有零星短暫雨。 

資料來源：中央氣象署環境部

