資深球評李亦伸賽後直言，這場比賽是義大利籍主帥圖奇（Gianluca Tucci）執教兩年來「表現最差的一場比賽」。他認為，雖然日本隊精銳盡出，但雙方實力差距絕非比分顯示的26分，

李亦伸分析：「這場比賽輸得這麼慘，跟開局整個上半場節奏失控有很大關係。中華隊面對日本的全場壓迫與針對性防守，完全找不到應對之道。」

▲世界盃男子籃球亞洲區資格賽台灣男籃首戰在客場迎戰日本隊大敗。中華隊總教練圖齊賽後雖然承認日本的實力可圈可點，不過同時對他們「超壓迫」的防守方式提出質疑。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃阿巴西進攻端的破壞力未能兌現，角色定位模糊。（圖／取自FIBA亞洲盃）

李亦伸具體點名圖奇教練的五大用人問題：

曾祥鈞：完全不知道該怎麼使用。

林秉聖：防守端的侵略性與壓迫能力被閒置。

阿巴西：進攻端的破壞力未能兌現，角色定位模糊。

周桂羽：上場15分鐘就賠上5次犯規，明顯使用方式不當。

謝宗融：在高柏鎧傷退後，未能有效頂替禁區空缺。

「如果你輪換的8到9名主力中，有5個人你都用不好、不敢用，那這比賽根本沒得打，」李亦伸強調，特別是阿巴西的進攻與林秉聖的防守本該是中華隊的活棋，卻在此役完全隱形。

▲中華男籃今（28）日在世界盃資格賽客場交手日本男籃，中華隊由高柏鎧攻下全隊最高的23分，林庭謙也有13分進帳，陳盈駿則是只拿下3分。（圖／取自FIBA官網）

2027卡達籃球世界盃亞洲區資格賽第一階段，中華男籃今（28）日在神戶客場出戰日本隊，面對擁有主力球星渡邊雄太（Yuta Watanabe）、霍金森（Josh Hawkinson）坐鎮的日本國家隊，問題核心在於教練團的用人輪替失當與臨場應變不足。李亦伸指出，日本隊此役陣容豪華，除了仍在 NBA 的八村壘（Rui Hachimura）與 G-League 的河村勇輝（Yuki Kawamura）缺陣外，包含渡邊雄太、馬場雄大（Yudai Baba）、富永啓生（Keisei Tominaga）以及歸化球員霍金森組成的「核心四巨頭」全數到齊。反觀中華隊，少了旅美小將賀丹、賀博（Adam & Robert Hinton）助陣，鋒線戰力本就吃緊。比賽開局，中華隊便陷入節奏混亂，上半場一度落後達30分（半場 22：45），全場籃板慘輸16個，失誤高達19次。日本隊本場防守策略明確，針對中華隊發動機陳盈駿與林庭謙採取「見擋拆就換防（Switch）」的高壓策略，迫使中華隊後衛停球，導致進攻流動性停滯。數據顯示，陳盈駿全場僅得3分，林庭謙雖在第三節爆發單節砍下11分（全場13 分），但在上半場關鍵時刻同樣遭到封鎖。相較於實力差距，李亦伸更將矛頭指向教練團的用人哲學。他嚴厲指出，圖奇教練過去兩年整合球隊有功，但此役在人員調度上出現嚴重盲點，導致多名功能性強的球員無法發揮。此外，中華隊先發排出的「4小1大」陣容（陳盈駿、盧峻翔、林庭謙、周桂羽、高柏鎧），在身材上完全處於劣勢。面對206公分的渡邊雄太、196公分的馬場雄大與208公分的霍金森，中華隊的對位顯得捉襟見肘。儘管如此，李亦伸仍對中華隊抱持希望。他認為，26分並不是中日兩隊真實的實力差距。高柏鎧（Brandon Gilbeck）全場苦撐攻下23分4籃板，盧峻翔也有14分9籃板的表現，證明中華隊並非毫無還手之力。「12月1日回到台北新莊體育館的主場之戰，圖奇教練必須在用兵方面做出修正，」李亦伸總結，「如果能找回阿巴西、林秉聖的使用說明書，調整輪替節奏，在主場球迷的加持下，中華隊絕對有能力打出不一樣的內容。」