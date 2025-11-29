我是廣告 請繼續往下閱讀

國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但是7月3日完成第3次浮航測試後，停留在高雄港4個多月未出海。在暌違147天後，海鯤號已於27、28日連續兩日實施海上浮航測試，台船表示，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。台船27日發布新聞稿表示，依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，已於27日實施第4次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。台船28日完成第5次海試後表示，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。台船陳政宏董事長表示：「韌性新防衛，台船已就位」，他強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。