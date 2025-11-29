根據《日刊體育》與《西日本體育》報導，味全龍王牌徐若熙已確定加盟軟銀，球團以3年總額近15億日圓（約合新台幣3億元）的複數年大約擊敗道奇、北海道日本火腿鬥士等日、美多支球隊，在激烈的競爭中脫穎而出。徐若熙擁有最速158公里的火球與頂尖控球，被視為未來先發輪值的中流砥柱，此次補強也象徵軟銀在追求太平洋聯盟3連霸與日本一2連霸之路邁出重要一步。
軟銀祭出3年3億大約 力壓道奇、火腿
徐若熙於2019年選秀以首輪第六順位之姿加入味全龍，雖然職業生涯初期因右肘傷勢及接受Tommy John手術而受到影響，但他於2023年回歸，並在台灣大賽中奪下MVP，證明他的實力已恢復至巔峰。
本季他在中職出賽19場中繳出5勝7敗、防禦率2.05的亮眼表現，三振能力依舊驚人，穩定度更勝以往。正因如此，他一宣布申請海外FA後，立刻成為國際市場的熱門標的。事實上，在徐若熙本季登板的比賽，無論日、美球探都會到場，其中道奇幾乎是場場出席，顯示出對徐若熙的高度關注。
近日龍隊就曾表示，有數支球隊對徐若熙選手表達興趣，正陸續進行交流與了解中。《Dodgers Nation》也曾提到徐若熙目前是台灣最頂尖的投手之一，若他選擇前往大聯盟，道奇對徐若熙有濃厚興趣並有意簽下他。如今卻不敵軟銀祭出的「3年3億」大約。
王貞治會長親自出馬！軟銀展現最大誠意
軟銀球團早已對徐若熙展開長期觀察。9月下旬就有球探來台親自視察，11月上旬更進行秘密接觸，並邀請他前往福岡參訪球隊設施。這次行程中，包括王貞治會長在內的高層皆親自出席餐敘，展現球團的高度誠意。之後CBO城島健司更再次飛往台灣，持續展開交涉。徐若熙的潛力與成長空間，讓永井智浩編成育成本部長也曾直言「他還能變得更強」。
下個賽季軟銀仍以莫伊內洛、上沢直之、大關友久、大津亮介等投手作為先發骨幹，但身為連霸球隊，勢必承受其他球團更強烈的挑戰。徐若熙的加盟，不僅增加先發輪值的選擇，也象徵小久保裕紀率領的軟銀鷹正穩健地補強缺失的陣容，朝三連霸與再登日本一的目標邁進。
徐若熙職棒生涯至今累計64場出賽，戰績16勝18敗，防禦率2.42，累積349次三振、每九局三振率10.30。他的加盟，無疑將成為日本球界、特別是福岡的一大焦點。
消息來源：《日刊體育》、《西日本體育》
