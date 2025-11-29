我是廣告 請繼續往下閱讀

香港大埔宏福苑26日發生「世紀大火」，死亡人數已破百人，隨著救援行動持續，人數恐怕還會攀升，1名火災前幾天才剛抵達香港工作的菲律賓女子Rhodora Alcaraz，與女僱主及其幼子一起被困在火場，Rhodora Alcaraz以自己的身體保護僅3個月大的嬰兒直到獲救。綜合港媒報導，Rhodora事發前幾天才抵達香港工作，火災發生時，濃煙急速湧入屋內，被困期間，她一直緊緊抱著嬰兒，用身體遮擋熱力和煙霧，確保嬰兒不受波及。終於等到消防到場後破門救人時，Rhodora仍保持緊抱嬰兒的姿勢，隨後被送往醫院，經初步治理後轉ICU插管，情況危殆；至於嬰兒及女僱主則情況穩定。不過有宣稱認識屋主的香港民眾稍後在網路上表示，女僱主當時一直抱著孩子，後來是為了躲避濃煙， 只好把寶寶先藏進衣櫃，等消防人員到達後，屋主提醒嬰兒仍在櫃內，後來是由消防抱嬰兒離開。這場五級大火造成上千人無家可歸，香港政府表示，正盡力為災民提供住宿，除了臨時庇護中心以外，約200位居民已入住青年宿舍或飯店，另有約600入住「過渡性房屋」，租金豁免，而且免租安排預計會持續較長時間。香港房屋局局長何永賢指出，雖然大埔的過渡性房屋現在只剩非常少量的單位可供入住，但經過盤點，全港各個過渡性房屋還有超過1100個單位待命。所謂的過渡性房屋，是香港政府提供給已長期輪候公屋仍未能獲派單位，但居住環境惡劣的基層市民暫住的，不是永久性住房。這些過渡房屋有些是組合屋，有些則是改建空置的非住宅建築，如校舍、工業大廈、飯店、賓館等等。本次大火初步研判與正在進行的大規模維修工程有關，繼27日赴工程公司逮捕3人後，香港廉政公署28日又在多區分別拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分包商及中間人。