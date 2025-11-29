百萬YouTuber蔡阿嘎2024年遭前員工蘿拉（林沛蓁）詐財上千萬，對方利用A、B合約不法牟利，今年3月僅透過法院被動償還約80萬元，事件引發各界關注，如今1名網紅「絞肉機女神」爆出蘿拉過去3年來的刷卡紀錄，6本厚重紙張都是大筆揮霍，蔡阿嘎看見之後，不忍出手回應：「後續會再請我方律師與您聯繫」，看來與蘿拉的糾紛仍會持續延燒。
蔡阿嘎遭騙千萬重大進展！蘿拉刷卡紀錄曝光
「絞肉機女神」於社群Threads爆料，蘿拉當年與醫師王姿允聯合預謀掏空蔡阿嘎，王姿允甚至向自己尋求協助，透過對方取得了蘿拉過往刷卡紀錄，一看不得了，「做錯事就立正站好！看著那些天文數字的亂刷紀錄，蘿拉妳有什麼資格哭？」
「絞肉機女神」直批蘿拉：「我的內心沒有同情，只有一個念頭：既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看？妳在哭什麼？任何一個正常人，只要深入看過那些帳單細節，絕對不會生出同情，只會燃起熊熊怒火。」所幸後來喚醒王姿允，要她斷聯蘿拉。
貼文曝光後引發熱議，更釣出蔡阿嘎親自留言：「後續會再請我方律師與您聯繫。」而網友看到整箱厚厚的刷卡紀錄，也驚呼連連：「影印機當時的陰影面積也挺大的吧，少說快半箱的A4紙」、「這刷卡紀錄每一本都比我的小論文還厚。」
蔡阿嘎2024年6月宣布開除資深員工蘿拉，指控她利用A、B合約非法牟利數千萬元，並私吞多樣拍攝用品、公關品，造成公司重大損失，蘿拉今年1月1日反擊，影射幫蔡阿嘎做了太多骯髒事、賺沒良心的錢，自己賣了命只領5萬多元，於是起了貪念。近日蔡阿嘎討債進行中，透露過程零零總總花了10萬3200元，但法拍僅回收對方10萬1100元，最後還倒賠2100元。
🔺資料來源－
蔡阿嘎Threads、Wilo Chiang Threads
🔺看更多－
二伯突傳紅燈區連結！蔡阿嘎1招破解送命題 粉絲笑：反應很快
蔡阿嘎偶遇挪威畫家！見畫台灣國旗爽捐100美元 熱血喊：不能輸
賀雙十國慶！吳鳳、蔡阿嘎合照國旗 邰智源也發文：台灣生日快樂
