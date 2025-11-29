我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在2025年賽季隊史首度完成世界大賽二連霸後，是否能在2026年完成三連霸也將備受關注，對此回顧2025年賽季，道奇除了在牛棚端顯得不穩定之外，終結者的人選也飄忽不定，從被寄與厚望的史考特（Tanner Scott）再到季後賽竄起的佐佐木朗希，終結者一直都是道奇相當棘手問題，對此美媒也針對2026年賽季道奇的終結者佈局與新援引進給予分析。根據《MLB.com》日前撰文分析，直指道奇2026年賽季最關鍵的課題仍是守護神位置的安排，報導點出，球隊去年重金簽下前馬林魚終結者史考特，並留下崔南（Blake Treinen）與葉茲（Kirby Yates），三人本季皆未達預期，關鍵時刻仍難以提供足夠穩定度。作為原先預定的終結者，《MLB.com》認為道奇是否還相信史考特能回到2024年明星賽等級的身手？若答案是否定的，管理層勢必得再次踏入自由市場尋求解方，不然這對三連霸之路無疑是最大的阻礙。外部補強方面，最受矚目的大物無疑是剛從大都會跳脫合約成為自由球員的迪亞茲（Edwin Diaz）這位累積253次救援成功的明星終結者預計將尋求與他原本5年1億200萬美元合約相近的價碼。不過《MLB.com》也質疑，道奇在史考特尚有三年合約在身的前提下，是否真的會再度砸出大筆資金搶人。若道奇不願加入迪亞茲爭奪戰，其他選項也不算樂觀。紐約洋基威廉斯（Devin Williams）與赫爾斯利（Ryan Helsley）同樣在2025年表現不如預期，也並不是直得砸重金引進的人選。對此道奇在2026年目前基本上只能相信史考特的狀態回穩，鑑於自由球員市場的貨色，道奇可能也只剩下尋求交易的方式，對此終結者的安排與狀況是否能幫助道奇持續向三連霸之路邁進，也將是2026賽季的關注焦點。