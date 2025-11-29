我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛上月宣布懷孕喜訊，近日曬出工作照，不少網友表示看不出來已經懷孕。（圖／翻攝自陳詩媛IG@10yuan.0424）

孕肚完全隱形掀起驚呼 王齊麟親現身留言放閃

▲王齊麟現身陳詩媛（如圖）貼文留言處，大讚老婆漂亮閃瞎眾人。（圖／翻攝自陳詩媛IG@10yuan.0424）

孕期試穿變挑戰 陳詩媛自嘲：不試穿不行了

羽球金牌王齊麟的妻子陳詩媛（十元），本月再度登上社群熱搜，自上月公開懷孕喜訊後，她的每一次亮相都備受外界關注，昨（28）日她更在社群平台貼出多張最新工作照，以真誠自然的狀態分享孕期生活，從拍攝場景到穿搭細節，都呈現她即便挺著孕肚，依舊保持愉悅步調與穩定狀態，照片一曝光便湧入大批留言，粉絲紛紛感嘆她「根本看不出是孕媽咪」，甚至形容她比懷孕前更有柔和光澤感，而王齊麟也甜蜜現身留言讚美老婆「漂亮孕婦」，閃瞎粉絲們。在公開的照片中，陳詩媛選擇寬鬆舒適的米色褲裝搭配上衣，腳踩厚底鞋，整體展現輕鬆又帶點俏皮的氣質。她坐在木製長凳上，對著鏡頭露出害羞又開朗的微笑；另一組照片則在紅色牆面前拍攝，她抬頭望向鏡頭，神情自然不造作。令人意外的是，即便已公布懷孕消息，陳詩媛在鏡頭前依舊纖細，看不出腹部變化，讓不少網友驚呼：「完全看不出來是孕婦」、「這狀態太好了吧」，貼文短時間內迅速累積大量讚數。除了粉絲的狂刷讚之外，最吸睛的莫過於王齊麟的回應，面對妻子的孕期美照，他毫不掩飾喜悅，直接在留言區甜蜜稱讚：「漂亮孕婦。」短短三字不只閃瞎網友，也讓整篇貼文瞬間升溫，被形容是「老公視角的愛意告白」。許多網友也跟著起鬨，「麟神太甜了吧」、「幸福爆表的一對夫妻」、「這個老公很會」，夫妻倆在公開平台上自然的互動，再次展現婚後生活的和諧與甜蜜。其實就在不久前，陳詩媛才在社群透露孕期生活中的小困擾，她分享一系列全身照時坦言，懷孕後買衣服需要花更多心力，「以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折。」語氣中帶著些許無奈，也反映出孕媽咪共同的心聲，身形變化讓穿搭變得更具挑戰。儘管如此，陳詩媛仍保持樂觀，靠調整穿搭找到適合自己的舒適感，這次的工作照正是她成功駕馭孕期風格的最好證明。儘管身為準媽媽，陳詩媛仍持續保持工作步調，此次曝光的拍攝花絮，能看出她狀態穩定，臉上帶著自然光澤，顯得比過去更溫暖柔和。粉絲們紛紛留言表示羨慕：「這樣的孕期狀態太夢幻」、「真的美到認不出是孕婦」、「十元完全做到了優雅懷孕」，如今她再度以輕鬆穿搭與明亮笑容掀起討論，更讓外界對她後續的孕期分享充滿期待。從夫妻互動到工作照近況，她一步一步記錄新身份的喜悅，也讓粉絲看見她步入新階段的幸福變化。