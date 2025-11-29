我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中職會長蔡其昌發文力挺中華男籃。（圖／取自蔡其昌FB）

世界盃男子籃球亞洲區資格賽台灣男籃首戰，昨（28）日於神戶客場迎戰迎戰日本隊，最終以64：90大比分落敗。儘管高柏鎧全場攻下全隊最高23分，林庭謙單節狂砍11分展現潛力，但整體表現仍難抵日本隊從首節就建立的領先優勢。賽後也不免受到外界質疑與謾罵，對此中華職棒會長蔡其昌也在深夜發文，希望球迷為中華男籃過由鼓勵，並強調願意為國家出征的球員，都是值得被肯定的。此役日本隊推出隊長渡邊雄太、馬場雄大、喬許‧霍金森、西田優大與齋藤拓實先發；中華隊則排出「台灣隊長」陳盈駿、盧峻翔、林庭謙、周桂羽以及高柏鎧的「1大4小」陣容。不過整場比賽中華隊陷入對手全場壓迫的窒息式防守，失誤與籃板雙雙失守，讓比賽節奏完全落入日本掌控。儘管高柏鎧火力全開，全場攻下23分苦撐隊伍，林庭謙也在第3節強勢爆發，但中華隊整體攻勢仍顯停滯，始終無力逆轉頹勢。反觀日本隊則在渡邊雄太與霍金森領軍下多點開花，攻守兩端展現成熟與強度，成為決定勝負的關鍵。終場中華隊也以64：90不敵日本。隨著中華隊慘敗給日本，許多球迷也質疑中華隊的戰術與用人，不過中職會長蔡其昌在昨日球賽結束後的深夜也發布一則貼文，力挺中華男籃。他表示「也許有點逆風，但會長還是希望大家可以給台灣男籃國家隊打氣鼓勵，職業球員願意為國家出征打拼，都值得給他們更多的加油與肯定！」貼文一出也引起許多網友回應，表示「謝謝會長的鼓勵，但球迷也期待能有個領導者改變台籃環境的現狀！」、「本來就是，只有贏球才支持的請閉嘴」，持續為中華隊加油。