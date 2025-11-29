我是廣告 請繼續往下閱讀

▲預計將於今日上午10時42分首度通過台灣上空並與地面站通聯。此外，同一班運載火箭上的5顆台灣立方衛星，也均已順利入軌。（圖／國科會提供）

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌道，今日清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康；預計將於今日上午10時42分首度通過台灣上空並與地面站通聯。此外，同一班運載火箭上的5顆台灣立方衛星，也均已順利入軌。齊柏林衛星的發射升空及入軌過程，國家太空中心（TASA）於今日凌晨2時起同步製播節目進行直播。賴清德總統在直播節目中表示，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界，並在太空科技與產業發展上，讓台灣邁向太空新時代。國科會吳誠文主委則親赴新竹，在TASA衛星操控中心視察發射及衛星聯繫情形。他表示，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出台灣太空產業的新商機。吳主委也在衛星成功升空後，致贈福衛八號紀念模型給參與福八計畫的產業代表。TASA主任吳宗信指出，齊柏林衛星於5時04分脫離火箭，進入預定軌道。負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣（新竹、桃園、台南），以及2個海外站，分別位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）、南極特羅爾（Troll）研究基地。福衛八號不僅是台灣自製衛星，也是帶領台灣產業投入太空產業的重要里程碑。參與福八元件研發的莘茂科技董事長施茂喬表示，此次研發的複材可維持衛星光學酬載鏡片與感測器相對位置的穩定，他也分享與國外企業合作最大的不同，在於跟TASA合作，能瞭解設計的目的，「知其然、知其所以然」。執行FS-8A太陽能板實驗模組的立創光電總經理程子桓則說，在看到模組組裝到衛星本體、成為衛星的一部份並真的進入太空時真的很感動；他分享，太空產品要符合嚴苛環境、且能長久穩定運作，規格要求與地面需求差異大，後續若驗證成功，將可把技術真正落實到衛星產業應用面。