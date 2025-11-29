我是廣告 請繼續往下閱讀

張家寧面對外界質疑仍不予理會，持續拍影片上傳。

IG消失風波延燒 酸民留言再度攻擊頻道數字

張家寧影片上傳12小時僅有2000多次觀看。

中高齡市場成新拍攝點 網友質疑曝光方式大變

張家寧YT頻道訂閱持續下探中。

走入市場找回初心 家寧感性喊話粉絲

爭議壓力未減 家寧仍喊話「會繼續拍下去」

不過還是有許多粉絲敲碗要求家寧一家人趕快公開帳本，並且將該還給Andy的錢還一還

YouTuber家寧近來因與前伴侶Andy的帳務爭議再度成為輿論焦點，而她在擁有52萬訂閱的IG與Threads無預警消失後，昨（28）日於YouTube更新新影片，分享自己前往板橋黃石市場及周邊小吃的日常紀錄，有網友點出她的訂閱數已銳減至7萬多，質疑：「訂閱只剩7萬還在發影片喔？」面對酸言酸語，家寧沒有選擇沉默，反而親自回覆：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」影片中，家寧綁著雙馬尾、穿上條紋上衣，以輕鬆裝扮穿梭於攤販間，邊走邊介紹自己過往在此吃到的味道，她在片尾感嘆，熟悉的香氣喚起許多回憶，彷彿重新打開一段沉睡已久的熱情，也讓她意識到自己即使在低潮期，仍渴望透過影片與觀眾保持連結。由於家寧的52萬追蹤IG帳號突然全數消失，引發外界猜測，不少粉絲懷疑帳號遭惡意檢舉，也有人認為是她為了避風頭選擇自我關閉，連帶使她更新影片後，評論區迅速出現嘲諷聲音，有人質疑：「訂閱只剩7萬還在發影片喔？」家寧親回：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」語氣平靜卻堅定，不過沒什麼人買單。除了影片內容本身引起關注，社群上也開始冒出另一種討論。有部分網友注意到，家寧近期曝光的公共場合，多半是傳統市場、社區小吃街、街邊攤等「中高年齡層為主」的生活場域，不若過往常出現在商場、咖啡店或人潮聚集的「年輕族群熱門點」。有人質疑家寧是否刻意避開可能會被辨識、被拍攝或被騷擾的場合，也有人直言：「她現在只敢出現在這種中高齡活動場所嗎？」引發更多揣測。不過，也有粉絲替她澄清，指出家寧過去就常在市場拍片，認為沒有必要對她的拍攝地點過度解讀。家寧在影片中透露，因為經歷情緒波動與外界壓力，她曾一度懷疑自己是否還有拍片的能力，但這次踏入黃石市場，充滿油煙味與人情味的環境，反而讓她想起剛開始拍片時的動力。家寧感性地說：「時間真的走得很快，但味道會留下。」她描述聞到熟悉氣味的瞬間，心裡某個很久沒有被碰觸的地方重新甦醒。儘管外界對她的評價兩極，但她強調會一步步找回自己熱愛創作的初衷，也希望自己的作品能繼續帶給觀眾溫度與陪伴。即使目前仍面臨網路風波、帳號消失疑雲，以及各式毫不留情的批評，家寧對創作的態度並未動搖，她在留言區再度強調，「喜歡分享，是我真的很珍惜的事情。」面對訂閱數下降、網路攻擊與輿論審視，她依然選擇站在鏡頭前，紀錄自己的生活片段。家寧強調自己未來仍會持續推出內容，並承諾會以更成熟、坦然的心態面對挑戰，至於IG為何消失，她仍尚未對外正式說明，但影片的回歸，似乎是她向外界展示自己仍未放棄創作的第一步，