我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，歷經運載火箭數度延期，終於在台灣時間今（29）日凌晨2時44分發射升空。總統賴清德在直播節目中表示，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。賴清德表示，並在太空科技與產業努力，讓台灣邁向太空新時代。未來，政府會持續跟產學研界攜手合作，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。國科會吳誠文主委則親至位於新竹的國家太空中心（TASA）衛星操控中心視察發射及衛星聯繫情形，吳主委指出，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出台灣太空產業的新商機。看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹先生也錄製影片，共同關注齊柏林衛星的發射情形。他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。TASA主任吳宗信表示，做為台灣第一個自製遙測星系打頭陣的衛星，他期盼齊柏林衛星順利進入太空執行任務，待星系布署完成後，建立高解析度、每日多次取像、具全球覆蓋能力的對地觀測網路，用於救災防災、國土規劃等，持續守護台灣。他感謝台灣產官學研界及太空中心同仁的共同努力，為台灣的太空發展踏出重要的一步。福衛八號計畫主持人劉小菁也回傳發射前談話，從11月上旬到現在，因為發射行程衝突、美國政府關門、火箭整備進度不如預期等，共經歷數次發射日期的更改，但她仍堅信，8A一定會發射成功。齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭，於凌晨2時47分進行整流罩分離，2時52分回收第一節火箭，同一時間，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行，預計3時38分開始於510公里軌道釋放5顆台灣的立方衛星，4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後（約台灣時間凌晨5時4分）進入任務軌道。福衛八號星系任務共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採依序研製，自今（2025）年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，屆時將可提供每日多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。