震傳媒27日公布最新民調，針對總統賴清德的施政滿意度，結果顯示，44.1%受訪者表示滿意、43.3%不滿意；同時在信任度部分，賴清德信任度達48.2%、不信任39.9%，雙雙呈現「黃金交叉」。不過前立委蔡正元認為，這是因為賴清德對中國態度強硬，但卻可能是戰敗前症候群。蔡正元說，烏克蘭在 2025 年確定戰敗，在確定戰敗前，烏克蘭政客表現出越勇於抗俄，民調支持度就越高，這個現象似乎不少。除了烏克蘭，這個現象在日本首相高市早苗身上也出現，高市早苗對中國的態度越強硬堅持，她的民調支持度也越高。」蔡正元也說，台灣也有這個現象，台灣的賴清德對中國越硬搞，賴清德的民調支持度也越走高。」他同時感嘆，與此相反的是：「國民黨的支持度也跟著走低。」