前旅美右投宋文華本季從統一獅轉戰味全龍，但整年都在調整與復健中苦撐，最終仍因傷勢反覆無法上場，昨（28）日遭味全放入60人名單外，成為連續兩年遭戰力外的球員。消息曝光後，他昨（28）日深夜於社群平台發文，向統一獅以及味全龍兩支球隊表達感謝與歉意，同時首度詳細揭露自身長期傷勢問題，強調「不會輕易放棄」，仍期盼未來能再次重返投手丘。
本季僅在二軍出賽3場 球速大幅下滑成隱憂
宋文華於2022年返台後在中職季中選秀被統一獅以第四指名選進，並簽下2.4年、總額1090萬的合約，月薪從25萬逐年調升至30萬，另有300萬元激勵獎金。然而兩季下來，他因傷勢困擾在一軍台上僅有9場出賽、15.2局的成績。
本季轉戰味全後，宋文華僅在二軍登板3場，總計投2.1局、防禦率7.71。今年第二度出賽面對富邦悍將時，最快球速只有137公里，不僅未能突破去年在獅隊的139公里，更與他旅美巔峰時期的153公里相比落差極大，引發外界對其身體狀況的憂心。
宋文華傷勢曝光！長期筋膜損傷導致動力鏈受阻
宋文華在貼文中透露，季前由球隊安排八週高強度改造計畫，狀態一度明顯提升，卻在比賽熱身第一球時聽到腳部「啪」的一聲，檢查顯示肌肉拉傷，復原進度卻一直不理想。
之後經醫療團隊再度檢查，才發現關鍵問題來自筋膜緊繃與破洞，影響背部、腿後側與關節穩定性，進而造成投球動力鏈受損。他也透露，這問題可能已存在許久，導致動作與力量傳導都受到影響，目前正在接受葡萄糖針、PRP治療並搭配復健，狀況逐漸好轉。
感謝兩隊給予機會 坦言低潮但不放棄
貼文中，宋文華向統一獅與味全龍表示感謝，並對自己無法在狀況不佳時替球隊貢獻感到抱歉。他也坦言，傷勢檢查反覆無法找到根源的日子讓他陷入低潮與無助，但如今已找到真正問題所在，相信只要徹底修復，投球機制就能回到軌道。
他強調，因為這些問題存在已久，復原可能需要很長時間，「但我不會輕易放棄，也希望自己能再次站上投手丘。」貼文發布後許多球迷湧入留言區為他打氣，希望能看見他再度重返投手丘。
連續兩年遭戰力外的宋文華，未來是否續留職棒、尋求其他球隊機會，或選擇不同路線重新出發，仍有待觀察。但從發文內容看來，他的棒球夢並未因此熄滅。
