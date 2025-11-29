我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，口頭提及也在臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改文章為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，仍引起輿論風波。針對藍營擬邀請賴清德到立院報告國防特別預算，台北市長蔣萬安今（29）日表示，本來就應該說清楚。蔣萬安昨日下午赴議會市政總質詢，國民黨議員游淑慧質詢時詢問賴清德說中國2027年要完成武統台灣的目標，現在台灣是否成為戰爭熱點？蔣萬安說，賴清德這樣說確實造成民眾感到非常緊張，當天賴清德先是外媒投書、召開記者會、發了臉書、發布新聞稿，但是到了傍晚又改變說法，對於這麼嚴肅的國安議題說法都可以一日數變，到底是嚴肅看到這件事情，還是只是拿出來做操作，大家都可以看到，也可以做公評。游淑慧又問會不會擔心「2027武統」嚇跑輝達？蔣萬安回應說，大家一開始看到總統這樣的說法，當然後續會覺得招商會有影響。蔣萬安今日上午參加北市大安區建安小學70週年校慶，媒體聯訪時被問到賴清德說「2027中共攻台」目標，會不會擔憂未來輝達等企業招商可能會受到影響？以及藍委要求軍購特別預算要特別到立院進行國情報告？蔣萬安回應說，相關議題本來就應該要說明清楚。針對北市危樓被列為防空避難，多久可以盤點完成？蔣萬安說，昨天他在議會也已經要求包括建管處以及警察局，即刻進行全面的清查盤點，以及更新。