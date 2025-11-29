我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱澤對許瑋甯深情說出結婚誓詞。（圖／翻攝自IG@albeefin）

邱澤哽咽告白：因為妳，漂泊的人終於有了方向

▲邱澤（左）和許瑋甯（右）昨日在台北東方文華酒店補辦婚宴，被譽為「世紀婚禮」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

許瑋甯回憶戀愛細節 從口袋小音響到深夜熱水澡的貼心瞬間

▲ 許瑋甯、邱澤婚宴現場婚紗照曝光。（圖／記者李欣容攝）

婚後生活承諾滿溢幸福 希望每一次牽手都像第一次一樣

▲許瑋甯、邱澤婚禮現場，還有多張婚紗照。（圖／NOWNEWS攝影中心）

婚禮誓詞掀全網熱議 兩人愛情故事成幸福典範

▲邱澤的婚禮誓詞，完美詮釋「當男人戀愛時」會是什麼樣子。（圖／NOWNEWS攝影中心）

邱澤婚禮誓詞

許瑋甯婚禮誓詞

台北文華東方酒店昨（28）日晚間星光熠熠，不少圈內好友齊聚祝福邱澤與許瑋甯，婚宴現場被形容宛如迷你版三金頒獎典禮，除了眾星雲集，新人2人在儀式中公開的誓詞更成為晚宴的最高潮，2人手持白色卡片面對面朗讀心底話，濃烈的情感讓在場親友頻頻拭淚，也讓外界第一次真正看見他們彼此之間深刻的依靠與愛意，這場婚禮不只是一個儀式，更像是一段攜手走過風景的紀錄片，在最重要的時刻被翻開。根據《中國時報》報導，邱澤率先開口，他形容2人能成為彼此的「小朋友」，是在成年後最幸福的奇蹟，看電影一起哭、為日常小事大笑，從旅行到聊天，都讓他覺得生活的每一刻都有重量，他更提到自己從小搬家、進球隊住校、再到拍戲四處漂泊，「家」對他一直都是模糊的概念，直到遇見許瑋甯。邱澤說，看著她和家人的相處，才第一次理解「家不是地點，而是人」。孩子出生後，他希望未來的寶寶能像媽媽一樣善良、有愛，也承諾會牽著她、照顧她直到生命的盡頭。邱澤說完「我愛妳至死不渝」時，全場靜默數秒，許瑋甯更因不捨與感動，忍不住撲上前親吻他。換許瑋甯朗讀誓詞時，她才說第一句就已濕了眼眶，她回憶兩人第一次動心，是因為擁有相同的書單；第二次，是邱澤把小音響放在口袋裡，2人邊走邊聽歌，走到渴得發慌卻發現口袋沒錢，仍決定繼續散步，那段窮途小冒險，成為她年輕時最浪漫的回憶。許瑋甯更提到，最讓她徹底愛上的瞬間，是某次拍戲結束怕冷，他竟自地下室接熱水，跑上跑下為她準備滿滿一缸溫暖的熱水，那些不張揚的細節，是她認定對方的關鍵，她說邱澤願意照顧她的家人，把她重要的人也視為他重要的人，「他讓我看到什麼叫負責、什麼叫肩膀」。許瑋甯表示，兩人相處最珍貴的，是那些非常日常的時光，一起唱歌、一起做菜、一起說只有他們懂的暗語，這些平凡又簡單的瞬間，因為身旁是邱澤，而變得意義非凡，她說懷孕時他每天都稱讚她漂亮，讓她從未因身材變化而焦慮。許瑋甯也感謝邱澤願意與她的弟弟妹妹維持良好互動，讓兩個家庭更緊密。許瑋甯說，她希望無論幾歲、經歷多少磨難，只要和邱澤在一起，都能像孩子般單純快樂。她最後一句「以後麻煩你多多照顧了，我很愛你」說完時，邱澤眼眶也紅了。這組誓詞曝光後，不少網友直呼「這是真人版愛情電影」、「太會講話了吧」，更有人說讀完誓詞後感到鼻酸，認為兩人從相識、相知到成為家人的過程誠懇而真摯。婚宴不只是眾星雲集，也讓大家看到演員背後最真實的脆弱與感性。許多人紛紛留言祝福，希望他們能像誓詞所說，一路走到世界盡頭，有網友更大讚，這是近期最能代表「愛情長成什麼樣子」的婚禮典範。小朋友，很開心我們能夠變成彼此的小朋友，在對方的面前，毫無保留地作自己，一起看著某一部電影、哭到眼睛腫起來，為了一些無聊的事情笑到肚子很痛，一起看這個世界的每一個風景、一起理解所有未知的事物，每一分、每一秒我都覺得很幸福。我的小時候，搬了很多次的家，後來打排球、進球隊、開始住校，後來當演員開始工作，劇組去哪，我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見了妳。看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像你，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手直到世界的盡頭、直到我們化成灰燼，我依然會在你身邊。我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。我的小朋友，你第一次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書。第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，久到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去。第三次打動我，是你直接問我說：『你想做我的女朋友嗎？』最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀，愛屋及烏。我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場。我喜歡一起煮菜彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義。跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶。我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心。我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，常常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。