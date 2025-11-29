我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）26日洛杉磯湖人主場面對洛杉磯快艇，賽後唐西奇（Luka Doncic）接受採訪時，談及場地問題，嚴肅地認為NBA盃專用球場「太滑、太危險」必須立即調整。對此今（29）日湖人也宣布將會在對上達拉斯獨行俠的NBA盃小組賽中，將主場的地板改用傳統主場地板，而非原先規劃的亮黃色替代球場，改善打滑的危險。隨著唐西奇對於NBA盃的場地有所疑慮後，湖人也針對地板進行檢驗，經聯盟球場供應商與技術團隊檢測後，被判定在今日對上獨行俠的比賽前無法達到可安全使用的標準，因此必須更換。聯盟的供應商將進行額外的修復與重新處理作業，若湖人晉級後擁有NBA盃八強賽主場，該地板預計將能恢復使用。NBA官方也表示，「球員安全永遠是我們最重要的考量。」，在與湖人隊討論後，我們確認他們的NBA盃地板仍有部分區域需要再度打磨與修補，因此今晚的比賽將改用標準主場地板。NBA盃球場也會重新調整，若湖人取得八強主場，屆時將能使用。對於NBA盃的地板，唐西奇先是表示已經多次出現球員切入、急停時失去平衡的情況，讓他十分擔心球員傷勢風險。八村壘則是透露，他在熱身時就察覺異常，直呼那真的很糟，自己一開始熱身就感覺得到。不知道為什麼，就是很怪，很像油油的、滑滑的。基本上大家整場都在滑倒。