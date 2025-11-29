我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前宣布，未來8年投入1.25兆國防特別預算，在野黨擬邀請賴總統赴立法院做國情報告。對此，總統府昨（28）日回應，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。賴清德日前宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥拋出邀賴總統赴立院做國情報告，民眾黨團則稱，若民進黨不再阻擋，讓民意可以切實監督賴清德，黨團會列為考慮。對此，總統府發言人郭雅慧表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。郭雅慧表示，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。