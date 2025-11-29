週末出遊來杯咖啡提提神！萊爾富今（29）日有橙香美式、橙香拿鐵買一送一；全家便利商店12月1日有一日限定特濃經典美式、特濃經典拿鐵買30送30，隨買跨店取可寄杯慢慢換；7-11今起門市有冰磚水果美式10元多一杯，不可思議咖啡精品美式買2送2，並且APP行動隨時取於12月1日開跑精品咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵買7送7，相當於半價開喝。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月28日至11月30日
◾水果冰磚美式系列第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾熱梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾精品美式買2送2，5折（原價95元、特價48元）
◾精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價74元）
以上限不可思議咖啡門市販售，不可思議咖啡門市地圖查詢
📍APP｜12月1日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜11月22日至11月30日
◾特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾風味飲指定冰飲8杯440元，7.3折（原價75元、特價55元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶10杯440元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾咖啡珍珠歐蕾9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月26日起至11月30日
◾中杯單品拿鐵加9元多一杯，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式加19元多一杯，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾特大冰百香QQ綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月26日起至12月9日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜11月28日起至11月30日
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾FMC鹼性離子水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價17元）
◾奧利奧香草捲心酥買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾米香萃奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
📍APP｜11月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃經典美式買5送3，6.3折（原價75元、特價38元）
◾大杯特濃經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日起至12月9日
◾膠囊茶機40元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
五窖茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶
◾膠囊茶機55元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
五窖茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾橙香拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價35元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
