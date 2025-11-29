我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管疼痛未完全消失，艾頓仍在對獨行俠前夕被升為「可以出戰」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton） 在對戰達拉斯獨行俠的NBA美國職籃（National Basketball Association）盃關鍵賽前，坦承自己的膝傷一度「痛到以為膝蓋斷了」。儘管傷勢嚴重，他仍選擇加速復出，背後原因是外界對他的質疑聲，他直言「我聽夠了那些說我生命岌岌可危的話」。今天球隊將對上前來復仇的「AD」戴維斯（Anthony Davis），艾頓受訪時也分享策略，直言不能只靠個人就想要限制住這位明星內線。湖人目前在 NBA盃西部B組以3勝0敗領先，全隊將對上戴維斯率領的獨行俠。然而，艾頓本人回到賽場的過程比想像中更艱困。艾頓在周六投籃訓練接受ESPN記者Dave McMenamin專訪時，坦率描述兩場比賽前遭遇的膝蓋挫傷：「那一刻真的很嚇人。感覺就像膝蓋斷了一樣──是骨頭撞骨頭的那種痛。他（對手）用髕骨撞上我的髕骨，就是深層淤青。我能上，但真的很痛。」這位27歲中鋒因傷錯過湖人擊敗快艇的比賽，他也說明當時根本無法活動：「我完全動不了，腫得太誇張，裡面還有積液。」直到自己吃完藥隔天醒來，狀況好了不少，「就像換了一個膝蓋，消腫了以後我才開始訓練。」艾頓強調，傷勢雖然驚險，但不需要抽積液，可以只靠藥物與密集治療恢復。當被問到是否擔心復出得太快時，艾頓語帶不滿地痠道：「反正我其實沒多少比賽好打。」、「每個人都在說我的職業生涯已經岌岌可危，反正大家一直這樣講。」熟悉艾頓的球迷都知道，他生涯因表現起伏與交易背景，常被貼上「高順位水貨」標籤。這次談傷勢，他罕見正面回應外界雜音，顯然對質疑聲并不買帳。近期艾頓在湖人扮演關鍵角色，15場平均15.5分、8.4籃板、投籃命中率高達69.6%（生涯新高），成為詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）身邊的重要輪換。儘管疼痛未完全消失，艾頓仍在對獨行俠前夕被升為「可以出戰」。他透露，湖人在爭NBA盃淘汰賽主場資格，全隊士氣正旺，他不想缺席：「看到LeBron、Luka、Reaves狀況回升，我想知道自己怎麼幫他們。我必須在場上，尤其在防守端。我要做的是成為球隊的防守支柱。」湖人也將迎來 Anthony Davis 的回歸，本場是 Davis 自被交易至獨行俠後首度回到洛杉磯。艾頓談到如何防守 Davis：「你不能讓他輕鬆得分。AD 是全聯盟最難守的，你要像守 Giannis 或 Jokic 一樣守他。」、「不能單防，要整隊一起上。」