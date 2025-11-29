我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人將於今（29）日在NBA盃西區B組小組賽迎戰達拉斯獨行俠。湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在賽前的投籃訓練時接受《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）訪問，坦承自己的膝傷曾讓他一度以為「膝蓋斷了」，所幸經過治療後已能恢復出賽狀態，並在賽前確定被升格至「可出賽」名單。艾頓在24日與爵士之戰遭遇傷勢，談起受傷當下他仍心有餘悸：「那感覺真的有點嚇人，像是膝蓋斷掉一樣。他的髕骨直接撞上我的髕骨，完全是骨頭撞骨頭的挫傷。」儘管疼痛劇烈，艾頓表示只要能忍受，他願意帶傷上場，但真正讓他無法出賽的，是隔天腫脹到無法移動的膝蓋。他缺席了26日對快艇的「洛杉磯內戰」，談及當時狀況艾頓說：「完全動不了，腫得太厲害，裡面還有積水。直到吃完藥、讓藥效發揮，隔天醒來膝蓋像是換了一個一樣，腫脹消了，我立刻開始接受治療。」對於是否需要抽液，艾頓表示：「不，不需要抽液。這更像是服用藥物和所有那些消炎藥後自然恢復的。」他特別提到，即使是感恩節假期，隊友和工作人員仍前來關心檢查他的情況，對他的恢復幫助甚大，今天的投籃訓練也相當順利。面對記者關於他是否過於倉促復出的質疑，艾頓直言不諱：「我其實沒多少比賽要打。他們一直擔心我的生命危險，但我覺得沒那麼嚴重。」艾頓是本賽季湖人隊內線最有效率的球員之一。在已進行的15場比賽中，他場均貢獻15.5分和8.4個籃板，投籃命中率高達職業生涯新高的69.6%。他的回歸，為球隊提供了唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）和詹姆斯（LeBron James）等球星所需的內線穩定性。艾頓盛讚球隊在贏得周三的比賽後鎖定NBA盃八強的氣勢：「看到詹皇、盧卡和AR都找回狀態真是太棒了，」他表示，自己會成為球隊的「防守支柱」，特別是在對抗今晚獨行俠這樣的強隊時，要在比賽初期就奠定基調。