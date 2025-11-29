我是廣告 請繼續往下閱讀

香港大埔宏福苑26日下午發生大火，至昨日晚間累計已奪走128條人命，目前還有約200人失蹤。香港警方與廉政公署昨日再拘捕承包商、工程顧問，與棚架分包商等8名涉案人士。初步研判，火勢可能從大樓低層的圍網，與發泡膠板迅速延燒，才造成多棟大樓同時起火的嚴重災情。對此，台北市長蔣萬安今（29）日表示，對於外牆整修建物的鷹架架設，思考全面禁用竹棚架。蔣萬安昨日下午赴議會市政總質詢表示，將全面稽查北市外牆整修的老舊建物，蔣萬安今日上午參加北市大安區建安小學70週年校慶，他在受訪時被問到香港的大火有一部分是因為消防警鈴失效，北市的老舊建物非常多，會不會也要一起來進行稽查跟列管？蔣萬安回應說，其實針對不同場所的警報設備，消防局都會規定每年做定期的稽查，昨天市府早上開的跨局處會議，也針對這一次香港大火，來檢視哪些在台北市可以做得更好。蔣萬安說，包括昨天在議會有表達過，對於未來建物外牆整修的部分，對於防護網，在下周專家會議也會具體提出未來是否就強制使用防火材質，對於外牆整修建物的鷹架架設，未來也可以思考就全面禁用竹子的棚架。這些都是藉由這一次目前所掌握相關的訊息所做的，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。