「2025山谷燈光節」來了！今年採雙主場形式，今（29）日由谷關率先亮燈，展期一路到2026年1月11日；接著換梨山燈區，將從2025年12月21日舉行到2026年1月25日，並將打造全台最高位置的聖誕樹。參山國家風景區表示，兩地區目前都已換上繽紛燈飾。《NOWNEWS今日新聞》整理兩區點燈時程、開幕表演卡司、交通等資訊一次看。
參山國家風景區表示，本次活動規劃於谷關公園、谷關遊客中心周遭及人行道、與谷關牌樓等重點區域布置特色光環境燈組；而梨山光環境則是於梨山賓館前廣場將具有歷史意義的2棵雪松，打造成為全台最高耶誕樹(海拔1956，雪松高度約28公尺，雲端上的耶誕樹)，並於梨山遊客中心、及梨山觀景台周遭布置光環境燈組。
🟡「2025山谷燈光節」主要資訊
谷關光環境：2025年11月29日~2026年1月11日
梨山光環境：2025年12月21日~2026年1月25日
谷關燈區每日點燈時間：16:30-21:30
梨山燈區每日點燈時間：16:30-21:00
(每半小時有3分鐘音樂燈光秀；12月31日跨年夜延長點燈至1月1日 00:30)地點：
谷關地區：谷關遊客中心暨入關博物館周邊、谷關公園、及谷關牌樓(免費參觀)
梨山光環境 ：梨山賓館前廣場、梨山遊客中心周邊、及梨山景觀台(免費參觀)
🟡「2025山谷燈光節」谷關光環境開幕表演卡司與時間表
時間：2025年11月29日-2026年1月11日
開幕：11月29日晚上18:00
地點：谷關公園(臺中市和平區東關路一段102號)
表演卡司：陳華、流浪盒子、卡尼特、泰雅原舞工坊
🟡「2025山谷燈光節」交通資訊
📍自行開車：
▪️谷關地區：
國道1號、國道3號→國道4號豐原端→經台3線往東勢→台8線→谷關
(註：台8線谷關-梨山中橫便道管制，遊客車輛無法直接通行，遊客可預約搭乘豐原客運865公車)
▪️梨山地區：
國道3號→國道6號(埔里端)→台14線(往霧社、仁愛)→台14甲線(往清境農場)→合歡山→大禹嶺→台8線→梨山
國道3號→國道5號(雪山隧道)→宜蘭(台7線)→棲蘭(台7甲線)→思源啞口→武陵農場→梨山
花蓮(台9線)→太魯閣(台8線)→大禹嶺→梨山
📍搭客運：
國光客運：羅東-梨山(1764)、宜蘭-梨山(1751)
豐原客運：豐原-谷關-梨山(865路、865區)、臺中高鐵站-谷關(153、153延)、新市政中心-谷關(153副)、臺中火車站-谷關(850)、豐原-谷關(207、207繞)
資料來源：參山國家風景區、參山國家風景區管理處臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
谷關光環境：2025年11月29日~2026年1月11日
梨山光環境：2025年12月21日~2026年1月25日
谷關燈區每日點燈時間：16:30-21:30
梨山燈區每日點燈時間：16:30-21:00
(每半小時有3分鐘音樂燈光秀；12月31日跨年夜延長點燈至1月1日 00:30)地點：
谷關地區：谷關遊客中心暨入關博物館周邊、谷關公園、及谷關牌樓(免費參觀)
梨山光環境 ：梨山賓館前廣場、梨山遊客中心周邊、及梨山景觀台(免費參觀)
時間：2025年11月29日-2026年1月11日
開幕：11月29日晚上18:00
地點：谷關公園(臺中市和平區東關路一段102號)
表演卡司：陳華、流浪盒子、卡尼特、泰雅原舞工坊
📍自行開車：
▪️谷關地區：
國道1號、國道3號→國道4號豐原端→經台3線往東勢→台8線→谷關
(註：台8線谷關-梨山中橫便道管制，遊客車輛無法直接通行，遊客可預約搭乘豐原客運865公車)
▪️梨山地區：
國道3號→國道6號(埔里端)→台14線(往霧社、仁愛)→台14甲線(往清境農場)→合歡山→大禹嶺→台8線→梨山
國道3號→國道5號(雪山隧道)→宜蘭(台7線)→棲蘭(台7甲線)→思源啞口→武陵農場→梨山
花蓮(台9線)→太魯閣(台8線)→大禹嶺→梨山
📍搭客運：
國光客運：羅東-梨山(1764)、宜蘭-梨山(1751)
豐原客運：豐原-谷關-梨山(865路、865區)、臺中高鐵站-谷關(153、153延)、新市政中心-谷關(153副)、臺中火車站-谷關(850)、豐原-谷關(207、207繞)