天氣風險WeatherRisk 資深顧問吳聖宇表示，今明（29日、30日）兩天東北季風明顯減弱，台灣附近的大氣轉乾，雖然白天各地溫度相對溫暖，不過仍要注意輻射冷卻帶來的低溫，局部地區仍有機會降到13度或更低，中北部、東北部日夜溫差飆破14度，尤其是週日(30日)清晨。下週明顯天氣變化在下週二（2日）下半天東北季風增強，迎風面降雨逐漸明顯，下週三（3日）天氣最糟糕，雨勢擴大至西半部局部地區，且各地明顯降溫，空曠地區下探13度低溫。
今明兩天放晴！清晨夜晚留意輻射冷卻
今（29）日各地大致都是多雲或晴的天氣，整個大氣是在轉乾的過程，天氣算是相當穩定。明天週日（30日）則是由晴漸轉多雲的天氣，下午之後各地雲層漸增，到了晚間的雲層越來越厚，可能在部分山區地形上就會有機會出現局部小雨的現象。
週一（1日）各地仍將維持多雲到陰、山區地形上或是局部區域偶有短暫小雨的天氣，沒有明顯的天氣系統影響，但是只要雲量一多加上地形的配合，在山區以及局部地區就可能會有一點點下雨的機會，整體來說影響不大，怕遇到下雨的朋友還是可以帶著雨具出門。
吳聖宇預報指出，週末（29-30日）各地白天的溫度是相對比較溫暖的，北部、東半部白天高溫可以來到25-27度，中南部高溫則可以來到27-29度。不過夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻帶來的低溫，局部地區仍有機會降到13度或更低，尤其是週日（30日）清晨，出現輻射冷卻低溫的條件仍比較好，要留意日夜溫差變化的情況。
下週一（1日）因為雲量增多，各地白天高溫預期會略降1-2度，北部、東半部白天高溫23-26度，中南部高溫則是25-28度。
下週二變天轉雨！低溫下探攝氏13度
吳聖宇提醒，真正天氣要有比較大的轉變要等到下週二（2日）下半天之後東北季風再度增強，迎風面地區的降雨將會逐漸轉趨明顯，其他地方雲量持續偏多，同時入夜之後溫度也將會開始下降轉涼。
下週三（3日）將是東北季風最強的一天，不僅是迎風面地區持續有降雨，甚至連西半部局部地區都可能出現短暫陣雨情況。要等到下週四（4日）位於長江口的地面冷高壓中心逐漸消失，東北季風的強度才會較為減弱，不過迎風面地區仍將有短暫陣雨，其他地方則逐漸轉為多雲或有陽光露臉的天氣。
下週二（2日）入夜之後溫度開始下降，北部、東半部白天高溫預報仍有22-25度，中南部高溫也維持在25-28度左右。到了下週三（3日）溫度就明顯降低，北部、東北部白天高溫可能只剩20度或以下，花東地區高溫21-23度，中部高溫22-24度，南部受影響較小，高溫仍有24-26度左右，週三晚間到週四（4日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右，因為雲量偏多，預期沒有太明顯的輻射冷卻作用機會，南部以及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間，也是明顯偏涼的情況，中南部的日夜溫差頗大。
吳聖宇說，下週四（4日）白天起東北季風慢慢減弱，不過北部、東北部預報的高溫仍然不到20度，其他地方的高溫則是跟週三差不多或略為上升，花東地區21-23度，中南部在24-27度之間，南北之間的溫度差異較大，南來北往的朋友要多加注意。
天琴颱風強度越來越弱！對台灣天氣沒有影響
目前天琴颱風仍在南海緩慢移動，強度則是越來越減弱，後續可能逐漸靠近越南沿岸，但是應該在真正影響越南陸地前就會減弱消散。至於有紀錄以來第一個從北印度洋海域（麻六甲海峽）跨過馬來半島進入西北太平洋海域（南海）的熱帶性低氣壓（TD-31）目前正緩慢向東北移動，未來將逐漸往天琴颱風以南的區域靠近，今天到明天之間（29-30日）是否會有機會發展達到輕度颱風等級仍有待觀察，但是最後應該還是會逐漸併入強度漸弱的天琴颱風環流內，並且一起被下週南下的東北季風往西南推動後逐漸消失在海面上，對台灣天氣並沒有影響機會。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 、中央氣象署
