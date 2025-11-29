我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瓦德茲在市場上仍具備吸引力。他是經驗豐富的左投，曾在太空人奪冠之路中扮演主力，對急需輪值深度的球隊來說，是能立即提升投手戰力的選項之一。（圖／美聯社／達志影像）

多倫多藍鳥率先引爆先發投手自由市場，以2.1億美元簽下聖地牙哥教士王牌席斯（Dylan Cease），讓原本對席斯有興趣的紐約洋基必須重新尋求補強方案。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman 的消息，洋基近期已向前休士頓太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）表達關注，然而紐約媒體《Yanks Go Yard》對此持悲觀態度，甚至直言若最終真的簽下他，「恐怕會是一場悲劇。」報導指出，洋基目前的輪值已有弗里德（Max Fried）與倫登（Carlos Rodón）兩位高端左投，再加入瓦德茲，將形成罕見的「三左投」組合。對部分分析人士而言，這樣的投手結構不僅不平衡，也會在季後賽對位或例行賽調度上造成壓力。專欄評論指出：「一名頂級左投是必要，但三名同類型王牌未必是優勢。」然而比起角色重疊，更令人擔心的是瓦德茲在性格與壓力適應性方面的疑慮。今年洋基作客休士頓時，瓦德茲曾在一次配球失誤後，當眾將球砸向捕手薩拉札（Cesar Salazar）的胸口。雖事後被解釋為「意外」，但他的情緒失控仍在球界引發巨大爭議。紐約媒體指出，在情緒要求極高的紐約市場，這類行為將受到成倍放大的檢視，「若他穿上條紋球衣，紐約媒體不會輕易放過這樣的場面。」此外，瓦德茲的投球負荷也引發球探與球迷憂慮。過去四個球季，他累積767.2局、為全聯盟第二高，儘管展現耐用性，但近年來下滑跡象明顯。今年明星賽後，他在71局中投出5.20的防禦率，9月更飆升至6.51，成為太空人季末崩盤的重要原因之一。太空人在傷兵壓力下需要王牌挺身而出，但瓦德茲不但無法扮演止血角色，反而加速球隊調整失敗。季後賽方面，他生涯的4.34防禦率已不算出色，更令人憂慮的是最近三次系列賽的崩盤——10.38、8.22、6.23 的系列賽防禦率，讓他的季後賽履歷變得更加黯淡。評論認為，這樣的投手若置身紐約的高壓球場，只會使情況更加惡化。儘管如此，瓦德茲在市場上仍具備吸引力。他是經驗豐富的左投，曾在太空人奪冠之路中扮演主力，對急需輪值深度的球隊來說，是能立即提升投手戰力的選項之一。若巴爾的摩金鶯等美聯競爭者出手，他甚至可能成為洋基的對手強化來源。然而，紐約媒體普遍認為洋基應該避免冒險。評論作結指出：「瓦德茲也許能在某些地方重生，但紐約不是那個地方。」對於仍在追求輪值強化的洋基而言，這筆熱門補強究竟會是加分妙招，還是如紐媒警告的「災難前兆」，恐怕將是本冬季最受矚目的話題之一。