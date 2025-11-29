我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱澤（左）和許瑋甯（右）婚宴星光熠熠，現場盛大熱鬧。（圖／NOWNEWS攝影中心）

邱澤誓詞念一半！陳意涵哭超大聲、陶晶瑩傻眼

▲邱澤（左）在台上念誓詞，坐在台下的陳意涵（右）感動到哭花整臉。（圖／翻攝自陶晶瑩IG＠momoleelee）

🌷邱澤婚禮誓詞

🌷許瑋甯婚禮誓詞

藝人邱澤、許瑋甯昨（28）日於台北文華東方酒店舉行婚宴，席開近50桌，超過400位賓客到場慶賀，場面盛大熱鬧，2人證婚儀式中，深情公開彼此誓詞，邱澤：「我會牽著妳的手直到世界的盡頭、直到我們化成灰燼」，全場為之動容，坐在台下的陳意涵淚流不止，整張臉哭得失色，讓坐在她旁邊的陶晶瑩傻眼直呼：「這位少女也哭得太大聲了吧！」婚宴上，邱澤對許瑋甯告白，「寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像妳，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣，婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手直到世界的盡頭、直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊⋯⋯。」一席話聽得許瑋甯感動落淚，手持誓詞卡遮擋臉頰，場面溫馨動人，而陶晶瑩今稍早曬出1段影片，發現男方告白到一半，耳旁傳來陣陣啜泣聲，不禁問：「誰哭那麼大聲啊？」沒想到一轉頭，坐在旁邊的陳意涵哭得不成人形。見狀情景，陶晶瑩傻眼了，「新郎新娘的誓詞很感人，但是旁邊這位陽光少女也哭得太大聲了吧」，影片中，陳意涵哭得像是自己結婚一般，畫面意外可愛，讓人看到她真情流露一面，林心如更笑翻：「嘿啊，哭超大聲！」小朋友，很開心我們能夠變成彼此的小朋友，在對方的面前，毫無保留地作自己，一起看著某一部電影、哭到眼睛腫起來，為了一些無聊的事情笑到肚子很痛，一起看這個世界的每一個風景、一起理解所有未知的事物，每一分、每一秒我都覺得很幸福。我的小時候，搬了很多次的家，後來打排球、進球隊、開始住校，後來當演員開始工作，劇組去哪，我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見了妳。看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像妳，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手直到世界的盡頭、直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。我的小朋友，你第一次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書。第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，久到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去。第三次打動我，是你直接問我說：『妳想做我的女朋友嗎？』最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀，愛屋及烏。我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場。我喜歡一起煮菜彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義。跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶。我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心。我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，常常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。