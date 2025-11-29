台灣四大超商體系一直以來都是大家熟悉且認知的，然而日前OK超商卻宣布即將停止跟蝦皮購物合作「境內包裹寄件和取件服務」，消息引發不少討論，不少人都擔憂後續OK超商的生意會不會受到影響，但也有人認為這正好是OK可以轉型擺脫「取貨超商」的最佳時機，只要做出特色，也許能夠跟萊爾富一樣殺出一條血路，也許分手蝦皮也能夠變為轉機。
OK超商宣布分手蝦皮寄送包裹服務！「會不會影響生意」爆討論
不少網友在社群平台「Threads」貼文分享「OK跟蝦皮最終還是分手了，這樣以後OK還能靠什麼生存？」、「OK跟蝦皮終止合作真的太驚訝了，我們家附近的OK很多人在蝦皮取貨跟寄貨，這樣不會影響到生意嗎？」
貼文曝光後許多人紛紛回應「其實沒大家想像那麼嚴重....OK還是有其他合作很多電商通路」、「萊爾富都能活過來了，沒道理OK不行，反而覺得趁這波擺脫取貨超商的封號」、「蝦皮店到店數量已經達到一定規模，雙方協議終止合作很正常，OK本來就有自己的本業，他是超商又不是貨物公司」、「OK最可惜地方就是沒有其他超商有特色，不然鄰里社區開設其實還是很不錯」。
OK超商公認最可惜「應該加強特色」！分手蝦皮不會改變太多現況
然而OK超商目前在台灣總計還有將近800間門市，從以前就常常被認為是靠「物流致勝」的商家，最可惜的地方是在四大超商當中，相對沒有自己獨有的特色，跟萊爾富相比的話，隨近幾年積極展店、轉型開發爆紅鮮食來看，OK超商近幾年的聲量起伏確實沒有特別明顯增多，讓不少忠實顧客都覺得非常可惜。
這回雖然OK將與蝦皮終止境內包裹寄送服務，但OK也表示，在市場的轉變之下，電商超取對於超商端消費者的必要性已經下降，大量電商包裹都自有平台體系可以吸收，滿足多數消費者包裹寄取需求，且營運綜合考量已無法產生正向效益，因此與合作夥伴在雙方共識下，才會停止合作。但即便如此，OK超商依舊還是能夠持續經營下去，實際上並沒有像網友所說，好像沒有蝦皮合作OK超商就會倒閉一樣。
OK超商分手蝦皮最大關鍵曝光！可能成為轉機「擺脫取貨超商」封號
其實從OK超商的說法來看，相信大家應該也都能觀察出，蝦皮店到店的取貨門市在近幾年快速擴張，就是OK所稱「大量電商包裹都自有平台體系可以吸收，滿足多數消費者包裹寄取需求」，因此蝦皮的物流系統自然可以不必再仰賴OK超商，而OK超商理所當然也可以更回歸本業，例如讓門市空間得以更多運用、人員對於店內的業務更為專一。
許多人可能覺得分手蝦皮會讓OK超商出現危機，但以一間經營層面多元且廣的連鎖超商來說，這真的只是其中的一塊業務，反倒可能成為轉機，讓OK擺脫過往多年「取貨超商」的封號。只能說，蝦皮跟OK超商現在分道揚鑣，OK在未來會不會有其他轉型計畫，在超商市場中如同萊爾富殺出一條血路，就讓我們期待看看囉！
資料來源：OK超商官網、馬可的資本視角Threads
