OK超商宣布分手蝦皮寄送包裹服務！「會不會影響生意」爆討論

「蝦皮店到店數量已經達到一定規模，雙方協議終止合作很正常，OK本來就有自己的本業，他是超商又不是貨物公司」

▲OK超商震撼宣布跟蝦皮購物分手，明年開始將不能再OK超商取貨、寄貨蝦皮購物的商品，引爆討論。（圖／OK超商提供）

OK超商公認最可惜「應該加強特色」！分手蝦皮不會改變太多現況

從以前就常常被認為是靠「物流致勝」的商家，最可惜的地方是在四大超商當中，相對沒有自己獨有的特色

大量電商包裹都自有平台體系可以吸收，滿足多數消費者包裹寄取需求，且營運綜合考量已無法產生正向效益，因此與合作夥伴在雙方共識下，才會停止合作。

實際上並沒有像網友所說，好像沒有蝦皮合作OK超商就會倒閉一樣。

▲不少網友認為OK超商沒有做出特色，除了取貨服務之外，鮮少人會在門市內消費，如今跟蝦皮分手，取貨紅利被拔除，讓OK超商也要設想怎麼樣讓顧客上門。（圖／Google評價）

OK超商分手蝦皮最大關鍵曝光！可能成為轉機「擺脫取貨超商」封號

因此蝦皮的物流系統自然可以不必再仰賴OK超商，而OK超商理所當然也可以更回歸本業

反倒可能成為轉機，讓OK擺脫過往多年「取貨超商」的封號。