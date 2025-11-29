我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）人氣球隊金州勇士近期宣布柯瑞（Stephen Curry） 在對休士頓火箭的比賽中因「右腿股四頭肌挫傷」退場，但球隊醫療總監Rick Celebrini今（29）日正式澄清，柯瑞實際受傷的是左腿，而非先前對外公布的右腿。勇士隊於11月28日發布聲明指出，柯瑞於賽後接受MRI檢查，影像顯示為 股四頭肌挫傷合併肌肉拉傷，預計將在一周後再次評估，短期內將缺陣。勇士主帥科爾（Steve Kerr） 對此表示鬆了一口氣，他強調：「當我聽到是股四頭肌，我其實鬆了一口氣，比起腳踝或膝蓋受傷要好得多。」根據NBC Sports Bay Area 記者Rick Celebrini的最新訊息，勇士最初公布的「右腿股四頭肌挫傷」並不正確，實際受傷部位為左腿股四頭肌。外界普遍認為，這項更正有助釐清柯瑞退場當下的異常移動方式與後續反應。稍早根據知名記者Anthony Slater報導，柯瑞在照過MRI之後，確認其傷勢至少需休養一周。勇士隊近8戰，形成了4勝4負，戰績差強人意。但科爾提到自己喜歡球隊在慘敗給雷霆後展現強烈回應力，他直言最令他欣慰的是全隊在被OKC轟垮後所呈現的鬥志與競爭性。他表示：「我喜歡我們現在的狀態，但我們還有很多工作要做。」在以24分大敗給雷霆後，柯瑞連續轟下46分與49分，攜手巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）帶領球隊反彈。即便最終不敵熱火，但包括穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、裴頓（Gary Payton II）在內的年輕與替補球員多場比賽有亮眼發揮。勇士之後將在客場對上紐奧良鵜鶘和奧克拉荷馬雷霆，之後就將回到主場陸續隊上費城76人、克里夫蘭騎士、芝加哥公牛和鳳凰城太陽，連續進行4場主場。這次勇士意外更正柯瑞傷勢方向，讓外界一度震驚，但球隊與醫療團隊皆強調，此次傷勢並非結構性損傷，也不涉及膝蓋或腳踝，屬相對「可控」的腿部肌肉傷害。勇士將以一周為初步觀察期，視柯瑞恢復狀況再決定回場時間。而在此期間，球隊將仰賴巴特勒、格林與替補陣容保持競爭力，迎接接下來的五連主場考驗。