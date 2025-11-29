「2025 Simple Life 簡單生活節」今年將於今（29）日、明（30）日一連兩天在台北華山 1914 文化創意園區舉辦，主題為「和喜歡的人在一起」。卡司包含林憶蓮、伍佰&China Blue、李宗盛、戴佩妮、自然捲、楊乃文、ABAO阿爆 feat. 那屋瓦、理想混蛋、YELLOW黃宣等。《NOWNEWS》整理場域圖、票價、門票兌換方式、完整演出卡司與時間表、交通資訊等一次看。
🟡「2025 Simple Life 簡單生活節」主要資訊
時間：
11月29日（六）11:00～22:00
11月30日（日）11:00～22:00
地點：台北華山 1914 文化創意園區
🟡「2025 Simple Life 簡單生活節」演出卡司
📍11月29日（Day 1）：
林憶蓮、戴佩妮、自然捲（魏如萱＆奇哥）、鄭宜農 feat. 李瀧 Lang Lee、9m88（This Temporary Ensemble Vol.2）、傷心欲絕、The Chairs 椅子樂團、someshiit 山姆、庸俗救星、我是機車少女I’mdifficult、凹與山 Our Shame、Andr、JOYCE 就以斯、知更、丹丹猫猫 = aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow、紙鳶 Seizer、張淦勛、Osean 吳獻、Niki the Unicorn、YaMon Social Club 壓滿俱樂部
📍11月30日（Day 2）：
伍佰&China Blue feat. 李宗盛、楊乃文、ABAO阿爆 feat. 那屋瓦、理想混蛋、YELLOW黃宣（99% YELLOW, 1% CAMEO）、黃小楨、白安ANN、戴曉君、王彙筑、VH、當代電影大師、忒修斯、胡凱兒、呂允、鄒序 Hogan T.、黃大謙、COLD DEW、公館青少年、心頭肉、羊駝小姐
🟡「2025 Simple Life 簡單生活節」票價（現場票）
售票時間：11月29日（六）、11月30日（六）（若預售已完售，將不開放現場售票）
購票資格：一般民眾
票種及票價：單日票2850元
🟡「2025 Simple Life 簡單生活節」手環兌換
兌換流程：
買預售票的朋友，活動前記得先到 全家「FamiPort 」取票！活動當天憑實體票到現場驗票 → 兌換入場手環
兌換處：手環兌換處位置請看「場域圖」
兌換時間：11月29日、11月30日早上 10:00 起
備註：
一、持有「CUBE信用卡優先雙日票」請一起依序排隊，工作人員將會協助引導至「國泰世華CUBE專屬手環兌換」帳篷換手環。
二、雙日票只會提供一條手環，要戴同一條連續兩天，不能拆開、不能轉讓，請小心不要弄壞了。
🟡「2025 Simple Life 簡單生活節」交通資訊
📍自行開車（停車場）
華山文創園區停車場（入口位於忠孝東路）：假日每小時60元，最高上限540元；機車每小時25元。
城市車旅停車場三創生活園區站：假日汽車半小時30元，無最高上限；機車每次20元。
Times忠孝臨沂停車場：假日汽車半小時35元，最高230元；機車每次45元。
📍搭捷運
▪️ 忠孝新生站（板南線／新蘆線）：1 號出口步行約 3 分鐘
▪️ 善導寺站（板南線）：6 號出口步行約 5 分鐘
📍搭公車：
▪️華山文春元區站：
往善導寺方向：202、202區、205、212夜間公車、212直行忠孝東路、212經南港路、257、262、262區、276、299、600、605、605新台五線、忠孝幹線、台北市觀光巴士紅線。
往忠孝新生方向：205、212夜間公車、212直行忠孝東路、212經南港路、257、262、262區、276、299、600、605、605新台五線、1813D經中山區、1813E大武崙、1815、1815A、1815D、1815E、忠孝幹線。
▪️華山公園站（市民大道一）、華山公園（市民）：669
▪️台北科技大學站（八德路）：205、257、276
▪️忠孝國小站：202、202 區、212 夜間公車、212 直行忠孝東路、212 經南港路、262、262 區、299、600、605、605 新台五線、忠孝幹線
📍搭高鐵/台鐵
台北車站：轉乘捷運板南線至善導寺站或忠孝新生站。
南港站：轉乘捷運板南線至忠孝新生站。
資訊來源：2025 Simple Life 簡單生活節臉書、簡單生活節官網
