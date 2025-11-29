我是廣告 請繼續往下閱讀

《新民晚報》點破致命敗因：中國隊在外線防守完全「缺口大開」，從比賽一開始就讓韓國射手找到節奏。

中國隊全場命中率僅38.8%，三分更是26投只有6中（23%），遠遠落後於對手。

FIBA男籃世界盃亞太區預選賽首戰爆出冷門，中國男籃28日晚在北京五棵松體育館以76：80不敵韓國隊，苦吞敗仗，也創下三年來再度在FIBA正式比賽中敗給韓國的紀錄。賽後中國媒體與籃球圈人士群情激憤，更直言中國男籃與現代籃球的差距「大得令人想爆粗口（髒話）」。《新民晚報》則在賽後發文直言：「勝利並非歷史的簡單延續，每場比賽都要從零開始。」更批評中國隊與亞洲杯相比判若兩隊，暴露出深層問題。本場比賽前，蒋興權、巩曉彬、胡衛東等籃球名宿到場觀戰，但中國隊卻未能延續三個月前奪得亞洲杯亞軍的氣勢。韓國隊全場飆進14 記三分球，命中率達45.2%，成為勝負關鍵。尤其韓國主將 李賢重火力全開，全場20投12中、三分 14中9，一人轟下33分10籃板，投瘋的表現中國隊完全無力限制。《新民晚報》點破致命敗因：中國隊在外線防守完全「缺口大開」，從比賽一開始就讓以投射能力見長的李賢重找到節奏。「讓擅長投籃的球員在開場就找到手感，無異於自掘墳墓。」報導直指，與中國隊在亞洲杯時展現的整體防守與壓迫性相比，本場比賽的防守強度顯得零散、鬆懈、反應遲緩。主帥郭士強賽後也承認，球隊在執行力、專注度與限制對手特色上均未達標，「他們靠快攻、靠三分拿了太多分」。後衛廖三寧也坦白：「我們沒有打出亞洲杯的防守強度，讓對手太容易出手。」進攻端同樣乏力。中國隊全場命中率僅38.8%，三分更是26投只有6中（23%），遠遠落後於對手。主力後衛胡明軒新賽季再度陷入大賽低迷的循環，投5中0、僅靠罰球拿下2分，正負值-15全場最低，進攻端完全無法提供火力支持。中國男籃這一場以張鎮麟的20分8籃板最佳，周琦得到11分12籃板，廖三寧攻下17分5籃板，胡金秋斬獲10分。「短短三個月，中國男籃竟像換了一支隊伍。」《新民晚報》報導強調，亞洲盃時中國隊經過長期集訓、密集熱身賽，狀態逐步提升；而這一次，CBA尚未開季、球員剛打完全運會仍在疲勞期、隊伍磨合時間有限，加上楊瀚森、王俊傑旅外缺陣、趙睿受傷，整體狀態與完整度都明顯不足。著名解說員馬健賽後在社群用詞極度激動，點破中國男籃目前最大問題：「看到中國男籃在主場輸給韓國，我真的想爆粗口！」、「我們的身高和體系佔優勢，但對比賽細節與臨場反應的理解，和現代籃球差距真的太大。」他點名中國隊在對手投瘋後沒有任何有效調整，防守端反應遲緩，缺乏現代籃球所需的即時判斷與策略能力。馬建重話直說：「如果我們的認知跟不上對這項運動的理解，那只能是『在想像裡贏球』。真正靠實力贏球，中國隊還有很長的路要走。」《新民晚報》也發文提醒，亞洲杯亞軍只是過去，「勝利並非歷史的簡單延續」，每場比賽都必須從零開始。中國男籃將在三天後前往客場再次對決韓國，壓力倍增。郭士強與全隊必須盡快修補防守漏洞、提升進攻效率，避免陷入連敗泥潭。