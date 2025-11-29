我是廣告 請繼續往下閱讀

因為中配取得放棄中國國籍證明困難，國民黨將提案修《國籍法》，明確保障中配參選公職，不需要放棄中國國籍證明，就能參政，但引發綠營質疑，恐讓共諜滲透台灣政壇。前政務委員張景森感嘆，中配參政在台灣變成政治悲劇，難道在民進黨眼中，中配一直都是外國人嗎？張景森說，中配參政權的爭議已經從原本的國安問題，演變成身分政治的撕裂，讓國家更不安全。他強調，台灣社會其實對一件事「很有共識」：「來自中國的中配，如果要在台灣參選、擔任公職，應該接受比一般外國人更嚴謹的安全忠誠審查。」張景森認為，既然大家都覺得「應該更嚴格」，就應該老老實實地把這些比一般外國人更高的標準，寫進《兩岸人民關係條例》裡面，而不是在《國籍法》中含糊帶過。他羅列多項可以被具體化、可操作的「實質條件」，例如：要求放棄中華人民共和國國民身分、在台灣設籍多久、是否曾參加過共產黨或其附隨組織、以及「過去的言行是否足以顯示他真正熱愛的是台灣，而不是中國共產黨？」然而，張景森觀察到，現在發生的事情卻完全相反。大家不是認真討論「什麼樣的中配不能參政」、不是去強化實質安全忠誠審查，而是突然換軌到《國籍法》，先把中配當成「一般外國人」，再用「有沒有放棄原國籍」這個形式條件，來決定能不能擔任公職。張景森質疑，此舉偷偷塞進一個高度爭議的認定：「大陸人士就是外國人。」他警告：「全台灣的中配大概心裡都會很不安，難道在民進黨眼中，自己一直被視為『外國人』？」這不只讓所有陸配感到被羞辱、被排斥，也讓1949年後來台的家世背景來自大陸的人，產生「在民進黨心目中，我們會不會也是被當作外國人？」的疑問。張景森總結，本來可以聚焦在「怎麼更安全」的制度討論，被刻意帶向「大陸人士是不是外國人」這種認同之爭，就是「典型的台灣式政治悲劇」。他呼籲，社會應該允許存在某種「有彈性的共識」，重點都在於「特殊」二字，即來自敵對地區的人民，入籍與參政要有特別的安全與忠誠審查，而不是強迫大家在「本國人／外國人」的身分標籤上表態，繼續用一個符號來撕裂台灣。