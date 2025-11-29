韓國男籃25歲前鋒李賢重（Hyunjung Lee） 在2027世界盃男籃亞洲區預選賽首戰上演生涯代表作，單場三分球14投9中、狂砍33分，不僅帶領韓國在北京客場以80：76擊敗中國，更刷新FIBA 世界盃資格賽史上單場最多三分命中紀錄，成為史上第一人。
李賢重單場9顆三分球 破世預賽紀錄
這位被視為「亞洲最值得關注之星」的射手，在五棵松體育館全場火力全開，首節及第二節合計投進6記三分，完全掌控外線節奏；下半場再添 3 記，最終以近乎「雙位數」的9球寫下歷史。這一數字打破了包含亞洲與世界資格賽在內、先前由7名球員共同保持的8記三分紀錄。
FIBA也公布最新紀錄榜，李賢重以9記獨居第一，其後才是美國的John Jenkins、加拿大Kassius Robertson、黎巴嫩的Amir Saoud、日本的辻直人等多名球員共同保持的8記紀錄。
世預賽單場三分榜（2017 新制後）
李賢重的破紀錄之戰，正值韓國隊首輪客場挑戰實力雄厚的中國隊。他的外線火力不僅撕裂中國防線，更為即將在12月1日於原州進行的主場次戰奠定巨大士氣優勢。
| 球員
| Team
| 國籍
| 對手
| 日期
| 第一
| 李賢重
| Korea
| China
| 28 Nov 2025
| 9
| 第二
| John Jenkins
| USA
| Colombia
| 29 Aug 2022
| 8
|
| Kassius Robertson
| Canada
| Virgin Islands
| 4 Jul 2022
| 8
|
|李琪
| Hong Kong
| Korea
| 1 Jul 2018
| 8
|
| Amir Saoud
| Lebanon
| Syria
| 1 Jul 2018
| 8
|
|辻直人
| Japan
| Chinese Taipei
| 22 Feb 2018
| 8
|
| A.J. Slaughter
| Poland
| Germany
| 3 Jul 2022
| 8
|
| Amedeo Della Valle
| Italy
| Poland
| 14 Sep 2018
| 8
| 第三
| Shannon Evans
| Guinea
| Rwanda
| 27 Feb 2025
| 7
|
| Kenny Gasana
| Rwanda
| CAF
| 24 Feb 2019
| 7
|
| Siré Dieng
| Cote d'Ivoire
| Uganda
| 25 Feb 2023
| 7
|
| Orlando Mendez
| Mexico
| USA
| 29 Nov 2021
| 7
|
| Andres Feliz
| Dominican Republic
| Bahamas
| 27 Feb 2022
| 7
|
| Luciano Parodi
| Uruguay
| Mexico
| 26 Feb 2023
| 7
|
| Todd Blanchfield
| Australia
| Kazakhstan
| 26 Feb 2023
| 7
|
| Nick Calathes
| Greece
| Georgia
| 16 Sep 2018
| 7
|
| Dennis Schroder
| Germany
| Poland
| 3 Jul 2022
| 7
|
| Matic Rebec
| Slovenia
| Latvia
| 2 Dec 2018
| 7
|
| Thaddus McFadden
| Georgia
| Ukraine
| 26 Nov 2021
| 7
|
| Sasu Salin
| Finland
| Slovenia
| 25 Feb 2022
| 7
|
| Janis Blums
| Latvia
| Slovenia
| 2 Dec 2018
| 7