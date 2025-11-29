韓國男籃25歲前鋒李賢重（Hyunjung Lee） 在2027世界盃男籃亞洲區預選賽首戰上演生涯代表作，單場三分球14投9中、狂砍33分，不僅帶領韓國在北京客場以80：76擊敗中國，更刷新FIBA 世界盃資格賽史上單場最多三分命中紀錄，成為史上第一人。

李賢重單場9顆三分球　破世預賽紀錄

這位被視為「亞洲最值得關注之星」的射手，在五棵松體育館全場火力全開，首節及第二節合計投進6記三分，完全掌控外線節奏；下半場再添 3 記，最終以近乎「雙位數」的9球寫下歷史。這一數字打破了包含亞洲與世界資格賽在內、先前由7名球員共同保持的8記三分紀錄。

FIBA也公布最新紀錄榜，李賢重以9記獨居第一，其後才是美國的John Jenkins、加拿大Kassius Robertson、黎巴嫩的Amir Saoud、日本的辻直人等多名球員共同保持的8記紀錄。

世預賽單場三分榜（2017 新制後）

球員

 Team

 國籍

 對手

 日期
第一

 李賢重

 Korea

 China

 28 Nov 2025

 9
第二

 John Jenkins

 USA

 Colombia

 29 Aug 2022

 8

Kassius Robertson

 Canada

 Virgin Islands

 4 Jul 2022

 8

李琪 Hong Kong

 Korea

 1 Jul 2018

 8

Amir Saoud

 Lebanon

 Syria

 1 Jul 2018

 8

辻直人 Japan

 Chinese Taipei

 22 Feb 2018

 8

A.J. Slaughter

 Poland

 Germany

 3 Jul 2022

 8

Amedeo Della Valle

 Italy

 Poland

 14 Sep 2018

 8
第三

 Shannon Evans

 Guinea

 Rwanda

 27 Feb 2025

 7

Kenny Gasana

 Rwanda

 CAF

 24 Feb 2019

 7

Siré Dieng

 Cote d'Ivoire

 Uganda

 25 Feb 2023

 7

Orlando Mendez

 Mexico

 USA

 29 Nov 2021

 7

Andres Feliz

 Dominican Republic

 Bahamas

 27 Feb 2022

 7

Luciano Parodi

 Uruguay

 Mexico

 26 Feb 2023

 7

Todd Blanchfield

 Australia

 Kazakhstan

 26 Feb 2023

 7

Nick Calathes

 Greece

 Georgia

 16 Sep 2018

 7

Dennis Schroder

 Germany

 Poland

 3 Jul 2022

 7

Matic Rebec

 Slovenia

 Latvia

 2 Dec 2018

 7

Thaddus McFadden

 Georgia

 Ukraine

 26 Nov 2021

 7

Sasu Salin

 Finland

 Slovenia

 25 Feb 2022

 7

Janis Blums

 Latvia

 Slovenia

 2 Dec 2018

 7
李賢重的破紀錄之戰，正值韓國隊首輪客場挑戰實力雄厚的中國隊。他的外線火力不僅撕裂中國防線，更為即將在12月1日於原州進行的主場次戰奠定巨大士氣優勢。

