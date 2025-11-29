我是廣告 請繼續往下閱讀

球員



Team



國籍



對手



日期



第一



李賢重



Korea



China



28 Nov 2025



9



第二



John Jenkins



USA



Colombia



29 Aug 2022



8





Kassius Robertson



Canada



Virgin Islands



4 Jul 2022



8





李琪 Hong Kong



Korea



1 Jul 2018



8





Amir Saoud



Lebanon



Syria



1 Jul 2018



8





辻直人 Japan



Chinese Taipei



22 Feb 2018



8





A.J. Slaughter



Poland



Germany



3 Jul 2022



8





Amedeo Della Valle



Italy



Poland



14 Sep 2018



8



第三



Shannon Evans



Guinea



Rwanda



27 Feb 2025



7





Kenny Gasana



Rwanda



CAF



24 Feb 2019



7





Siré Dieng



Cote d'Ivoire



Uganda



25 Feb 2023



7





Orlando Mendez



Mexico



USA



29 Nov 2021



7





Andres Feliz



Dominican Republic



Bahamas



27 Feb 2022



7





Luciano Parodi



Uruguay



Mexico



26 Feb 2023



7





Todd Blanchfield



Australia



Kazakhstan



26 Feb 2023



7





Nick Calathes



Greece



Georgia



16 Sep 2018



7





Dennis Schroder



Germany



Poland



3 Jul 2022



7





Matic Rebec



Slovenia



Latvia



2 Dec 2018



7





Thaddus McFadden



Georgia



Ukraine



26 Nov 2021



7





Sasu Salin



Finland



Slovenia



25 Feb 2022



7





Janis Blums



Latvia



Slovenia



2 Dec 2018



7





韓國男籃25歲前鋒李賢重（Hyunjung Lee） 在2027世界盃男籃亞洲區預選賽首戰上演生涯代表作，單場三分球14投9中、狂砍33分，不僅帶領韓國在北京客場以80：76擊敗中國，更刷新FIBA 世界盃資格賽史上單場最多三分命中紀錄，成為史上第一人。這位被視為「亞洲最值得關注之星」的射手，在五棵松體育館全場火力全開，首節及第二節合計投進6記三分，完全掌控外線節奏；下半場再添 3 記，最終以近乎「雙位數」的9球寫下歷史。這一數字打破了包含亞洲與世界資格賽在內、先前由7名球員共同保持的8記三分紀錄。FIBA也公布最新紀錄榜，李賢重以9記獨居第一，其後才是美國的John Jenkins、加拿大Kassius Robertson、黎巴嫩的Amir Saoud、日本的辻直人等多名球員共同保持的8記紀錄。李賢重的破紀錄之戰，正值韓國隊首輪客場挑戰實力雄厚的中國隊。他的外線火力不僅撕裂中國防線，更為即將在12月1日於原州進行的主場次戰奠定巨大士氣優勢。