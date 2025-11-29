洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日在最新一集《Mind the Game》Podcast節目中，提到對兒子布朗尼·詹姆斯（Bronny James）在本季的表現與成長的看法。節目中，詹姆斯不僅以父親的身份替兒子感到自豪，也作為隊友和湖人領袖，肯定布朗尼在場上的進步與日益重要的角色。
布朗尼開季獲更多上場機會！勒布朗讚兒子越來越成熟
在過去一年中長期待在湖人發展聯盟南灣湖人磨練技術的布朗尼，在今年湖人開季的主力輪換中獲得更多上場機會，甚至獲得先發機會。對此，勒布朗表示：「看到他把去年累積的經驗運用到NBA賽場上，並且持續成長，無論是作為父親還是籃球迷，我都感到非常欣慰。」
布朗尼在賽季初湖人隊缺少多位核心球員，包括唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與史馬特（Marcus Smart）時，挺身而出，順利進入輪替陣容。在對波特蘭拓荒者的比賽中，無論主場或客場，他都展現出企圖心。勒布朗稱讚道：「我為他的成熟感到無比自豪，這對一名年輕球員來說是重要的考驗。」
勒布朗會給布朗尼建議：但讓他走自己的路
對於自己身為父親與球隊領袖的雙重身份，勒布朗則說他在指導布朗尼的同時，也尊重兒子透過比賽經驗學習的能力：「在訓練和比賽中，領導力很重要。我會私下給他建議，但更希望他能走自己的路。」
本季布朗尼在湖人已出戰11場比賽，平均上場時間10.2分鐘，場均1.9分與1.7次助攻。他目前單場最佳表現是在11月8日對亞特蘭大老鷹的比賽中，出場18分鐘，6投4中，得到9分、2個籃板、2次助攻及1次抄截。
消息來源：《Mind the Game》
