我是廣告 請繼續往下閱讀

日本多家媒體今（29）日一致報導，「龍之子」徐若熙正式叩關日本職棒舞台，將加盟福岡軟銀鷹，預計將以3年、總額超過15億日圓（約為新台幣3億） 的超大合約完成簽約，擊退日本火腿、美國職棒洛杉磯道奇等競爭者，對此日媒《Sponichi Annex》除了分析徐若熙選擇軟銀到優勢外，也將徐若熙形容為「投球風格神似樂天名投岸孝之」，給予極高評價。對於徐若熙的加盟，根據日媒透露，軟銀鷹在競爭初期就準備超過10億日圓的合約條件，後續再大幅加碼展現誠意，最終總值突破15億日圓，成為決勝關鍵。除了財力，球團動作積極亦深受徐若熙與家人肯定。球季期間，軟銀多次派高層飛往台灣觀察；本月初徐若熙訪日，更被邀請至筑後市的二軍本部參觀，並由球團會長王貞治親自接待，共進晚餐，誠意滿分。日媒《Sponichi Annex》也分析指出，福岡距離台灣僅短程航程，對有小孩的徐若熙一家而言具有地理優勢。徐若熙本人日前在味全龍球迷感謝祭中也曾提到，希望日後旅外時妻小能陪伴，因此「球隊所在地是否方便生活」成為重要考量，而福岡的環境與文化也相當接近台灣，是軟銀最終脫穎而出的主因之一。徐若熙2019年以味全龍第一指名加入職棒，雖因右肘手術錯過新人球季，但自第2年起快速展現壓制能力。其最速158公里直球搭配銳利的滑球、曲球與指叉球，被日媒形容為「投球風格神似樂天名投岸孝之」，擺臂柔和流暢，卻能送出暴力三振。2024年台灣大賽中，他也率隊奪下冠軍並獲選系列賽MVP，成為中職最具代表性的王牌之一。