鄭麗文到台南受訪，陳以信、謝龍介都現身卡位

江啟臣、楊瓊瓔搶接棒盧秀燕，鄭麗文呼籲團結

國民黨規劃於12月中旬針對直轄市、縣市長選情單純選區進行首波提名，其中包括現任苗栗縣長鍾東錦，不過鍾東錦在2022年縣長選舉時因違紀參選，曾遭國民黨開除黨籍處分，今年9月恢復黨籍，得以獲得連任提名資格，一位黨務人士私下對此感嘆，覺得很不可思議。不過國民黨主席鄭麗文今（29）日受訪力挺鍾東錦，認為鍾東錦施政成績有目共睹。鄭麗文說，鍾東錦的參選資格是完全沒有任何的問題，所以2022年順利地高票當選。她稱讚鍾東錦過去這將近4年的執政成績有目共睹，「他的支援度、滿意度也都是最高的，所以對於一個做出實際成績，受到縣民愛戴的縣長，我們一定是全力的力挺。」鄭麗文也說，英雄不怕出身低，鍾東錦從政會是一個勵志的故事，不論過去是否曾經犯錯，黨都願意給予機會：「不管你在年輕的時候曾經誤入歧途，但是我們都願意給年輕人機會，我們都願意給人生有第二次，重新為這個社會付出奉獻。」鄭麗文今到台南，有意參選台南市長的國民黨立委謝龍介與前立委陳以信都到場。對於黨中央提名策略，她說，第一波鎖定現任縣市長優先提名，第二波則針對台南、高雄等艱困選區加速佈局。鄭麗文強調，目標是在今年年底之前完成艱困選區的提名作業，讓黨內同志能夠提早佈局、展開選戰。至於第二波的艱困選區提名，鄭麗文點名台南與高雄為重點區域。她指出，黨中央將優先考慮符合兩項條件的同志：「第一個在上次代表黨參選之後有很好的成績，過去這三四年來也一直在地方上面深耕經營。」鄭麗文也提及，對於有不同同志表達參選意願的選區，「我們也會根據提名的特別辦法開始進行協調」。她希望透過協調機制，確立最終的提名人選。鄭麗文強調：「我也希望能夠在今年年底之前完成提名，讓大家提早佈局展開選戰，因為從今天開始到明年投票剛好是一年的時間。」台中市長盧秀燕將卸任，立法院副院長江啟臣一直是黨內看好的接棒人選，不過國民黨立委楊瓊瓔28日也表態參與初選。對此鄭麗文說，黨中央目標是延續盧秀燕8年優秀的政績，讓國民黨能夠繼續執政。鄭麗文表示，台中市長一定要幫市民提名「一個最強的、最優秀的人選」。針對目前有多位黨內同志表達參選意願，鄭麗文展現信心，認為黨內競爭是健康的好事。她指出：「國民黨的政治人物，有企圖心是健康的，是好事。」她同時呼籲黨內同志，重點在於提名之後是否能完全無私地團結。鄭麗文對於黨內團結表示百分之百的信心，不僅是對楊瓊瓔，也包括黨內期待很深的江啟臣。她總結：「我相信透過黨的制度跟機制去進行協調，最後完成提名，那麼在台中我們國民黨也一定會不分彼此，團結一致達到勝選。」