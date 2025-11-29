丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）本季再度展現超凡球技，不僅率隊打出開季13勝4敗、西區第3的戰績，也持續刷新個人數據，讓NBA看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）忍不住在《Mind the Game》Podcast節目中公開讚嘆他是「生涯中對過最全面且最具統治力的球員。」
無所不能！詹皇讚約基奇：傳球、投籃、籃板一把抓
在最新一集《Mind the Game》Podcast節目中，詹姆斯與名人堂球星奈許（Steve Nash）大談約基奇的超水準表現。詹姆斯表示，自己近期與好友討論約基奇時，不禁驚呼：「這傢伙太誇張了！」好友也同意他的看法：「這小子…他的表現真的是瘋了！」
詹姆斯指出，約基奇在近期比賽中投籃命中率高達77%，而這些命中不只是灌籃或上籃，而是涵蓋全場各個地方的得分方式。約基奇最讓詹姆斯印象深刻的是全面性：「從傳球、投籃、籃板到吸引防守注意力，他在進攻端幾乎無所不能。」他直言：「我生涯中從未對上過如此全面且具統治力的球員。」
超越柯比、柯瑞？詹皇：約基奇正在創造「全新競技水平」
作為4屆NBA總冠軍、4屆MVP，以及聯盟歷史得分王，詹姆斯歷經柯比·布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、柯瑞（Stephen Curry）等無數頂尖得分手，對於何謂「偉大球員」自有一套標準。但他認為，約基奇正在創造全新的競技水平，甚至超越了他過往遇到的對手。
本賽季至今，約基奇場均29.6分、12.8籃板、11.1助攻，投籃命中率高達62.6%，並且率隊取得13勝4負的佳績，暫居西區第三。作為金塊進攻核心，他不僅能得分、傳球，也能控制比賽節奏，使隊友發揮更大潛力，展現出非凡的領袖魅力。
消息來源：《Mind the Game》
