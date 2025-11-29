臺北市政府觀光傳播局舉辦「閃亮耶誕High跨年」活動，將有三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「臺北最High新年城—2026跨年晚會」，其中「公館聖誕季」將從今（29）日於臺北自來水園區登場，今年首度與 PEANUTS™ 漫畫家族合作，邀來超萌「史努比」和「糊塗塌客」進駐。《NOWNEWS》整理園區亮點、開幕日活動、免費熱飲發送、優惠活動等一次看。
觀傳局指出，今年臺北首度與 PEANUTS™ 漫畫家族合作並串聯三大冬季活動。而將邁入第15年的「公館聖誕季」，將於今（29）日於臺北自來水園區熱鬧登場，現場已設置逾10公尺高的聖誕樹矗立園區。
北水處表示，開幕日與12月21日的聖誕音樂會均開放民眾免費入園，開幕當天安排街頭藝人演出並提供免費飲品；12月21日由臺師大葉樹涵教授率領近百人臺師大管樂隊，呈現精彩音樂饗宴。
🟡「2025公館聖誕季」主要資訊
活動日期：11月29日~12月31日
營業時間：週二～週日09:00-20:00(最後售票至19:00)
地址：自來水園區（台北市中正區思源街1號）(近永福橋旁)
票價：全票50元、優待票25元 、6歲以下與65歲以上免費
🟡「2025公館聖誕季」開幕日活動
日期：11月29日，享免費入園
發放熱飲：
分別在上午10:50、14:50、17:50開始發放號碼牌，每場100名（號碼牌分為黑咖啡1~50號、奶茶1~50號），拿到號碼牌者，可於11:00、15:00、18:00兌換1杯熱飲。
街頭藝人演出：
10:00-12:00陶笛演奏、14:00-16:00古箏演奏、17:00-19:00有演唱會。
🟡「2025公館聖誕季」優惠活動
即日起至12月31日聖誕季期間，凡購票入園即可獲得1張公館商圈「消費優惠券+集章卡（免費入園日無發送）」，依地圖標示尋找神秘的集章點，集滿3個章完成任務，就能到售票口兌換小禮物（每日限量，換完為止）。
🟡「2025公館聖誕季」交通資訊：
📍搭捷運：
松山新店線至公館站，4號出口往思源街與汀州路口方向，步行約五分鐘。
📍搭公車：
捷運公館站：0南、1、52、109、208、251、252、253、254、278、280、284、290、505、530、606、643、644、648、660、668、671、672、673、675、676、849、895、907、藍28、棕11、棕12、棕22、綠11、綠13、復興幹線、羅斯福幹線、松江新生幹線、懷恩專車S31
自來水博物館(太子學舍）：254區、311、311區、895、小30、棕12
資訊來源：臺北市政府觀光傳播局、臺北自來水園區
