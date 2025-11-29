我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄輕軌不僅是便捷的運輸系統，更是串聯城市的綠色動脈。（圖／高市府捷運局提供）

▲配合市府舉辦大型活動，高雄輕軌擔任起疏運角色，包括FOCASA馬戲藝術節等，帶動了觀光與休閒人潮。（圖／高雄市政府提供）

▲全台首創《彩繪輕軌列車》活動，由兒童與青少年共同創作，畫出他們最愛的高雄。（圖／高市府捷運局提供）

衛福部國民健康署日前公布「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」獲獎名單，高市府捷運局以「輕進高雄 幸福軌跡 建造綠色城市」為主題，在眾多參賽單位中脫穎而出，勇奪「綠色城市獎」殊榮。這不僅是對高雄環狀輕軌成圓後營運成果的高度肯定，更是高雄邁向淨零碳排與永續發展的重要里程碑。本次輕軌獲獎的核心理念在於「交通建設與生態環境的完美融合」。高雄輕軌不僅是便捷的運輸系統，更是串聯城市的綠色動脈；透過獨特的草皮軌道設計，輕軌路廊創造了超過8.6萬平方公尺的都市綠地，相當於3.3座高雄都會公園的年固碳量。這條「全台最美的移動風景線」，不僅有效降低都市熱島效應、為城市「降溫」，更實踐了綠色交通的願景。高雄環狀輕軌作為全台首條環狀輕軌系統，全長22.1公里，設有38座車站，橫跨前鎮、苓雅、鹽埕、鼓山、左營、三民及鳳山等七大行政區，並與捷運紅、橘線及台鐵交會轉乘。全線於113年1月1日正式成圓通車後，其低地板、無障礙的車廂設計，高度契合「健康城市與高齡友善」精神，為長者及行動不便者提供安全舒適的移動選擇，具體落實交通平權。輕軌成圓後，運量穩定成長，已深度融入高雄市民日常與觀光通勤。成圓首年（113年）即展現強勁動能，運量較通車前（112年）大幅成長約60%；隨著營運邁入第二年（114年），運量持續穩健成長，整體運量再增約6%。捷運局觀察到，除了通勤、上學、就醫等基本核心族群穩定支撐外，另也配合114年市府舉辦大型活動，輕軌擔任起疏運角色，包括FOCASA馬戲藝術節、大港開唱，到人氣爆棚的吉伊卡哇冬日遊樂園等，帶動了觀光與休閒人潮。其中，緊鄰活動熱點的「C8高雄展覽館站」及「C9旅運中心站」表現尤為亮眼，月均運量分別較去年成長超過30%及19%。充分展現輕軌成圓後高雄軌道路網更加健全，高雄軌道路網的轉乘接駁更加完善便利，使民眾使用公共運輸的意願提高，成功串聯城市活動與旅運需求。而為了讓輕軌更有溫度，讓城市風景多一些笑容、多一點想像，更推出全台首創《彩繪輕軌列車》活動，由兒童與青少年共同創作，畫出他們最愛的高雄，呈現高雄由山到海最喜歡的事物，期望透過活動，除了能讓兒童更認同、愛護自己生長的土地，也展現高雄守護「兒童表意權」的決心，共創「兒童友善城市」。彩繪列車已經上線，市民朋友可以透過高雄捷運-通勤助理APP追蹤滿載童趣與夢想的列車位置。便捷永續的綠色運輸捷運路網就是高雄市可見的未來，高雄輕軌，這高雄健康綠色城市最美麗風景線，助力高雄成為更宜居有魅力的國際級綠色城市。