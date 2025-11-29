我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（28）日阿拉斯加發生規模6.0地震，27日蘇門答臘外海也出現規模6.6地震。地震專家郭鎧紋分析指出，這兩日的震級看似正常，但，這些區域被稱為地球自1900年以來的「五大傷口」，近日地球多個關鍵板塊邊界接連出現規模6以上地震，包含蘇門答臘外海規模6.6地震、阿拉斯加規模6.0地震，以及日本岩手縣外海三連震6.8、6.4、6.0，震央都靠近過去曾發生規模9以上強震的區域。地震專家郭鎧紋指出，這些區域被稱為地球自1900年以來的「五大傷口」，如今在所謂「第二地震活躍期」背景下頻繁出現中強震，顯示能量重新調整中，未來不排除出現規模7以上，甚至規模9以上強震的可能性。郭鎧紋說明自1900年至今，全球共出現過五起規模9以上強震，分布於五大危險區，也被形容為地球的「五大傷口」這些區域一旦再度累積足夠能量，未來仍有機會重演超大規模地震。這五起超大地震不僅在當時造成毀滅性災害，也在地球板塊上留下長期能量調整的傷痕。◼︎2011年發生於日本海溝的規模9.1地震，即眾所皆知的311大地震◼︎2004年蘇門答臘外海，規模9.1強震，所釋放的能量約等同2.26萬顆原子彈爆炸威力。◼︎1964年阿拉斯加地區，規模9.2強震。能量約相當3.2萬顆原子彈。◼︎1960年智利規模9.5強震，釋放的能量相當於約9.05萬顆原子彈◼︎1952年堪察加半島規模9.0強震，能量約相當1.6萬顆原子彈。郭鎧紋指出，從時間軸來看，地球似乎呈現出明顯的「活躍期」。1952年至1964年間，堪察加半島、智利與阿拉斯加等地，約10多年內就接連出現3起規模9以上強震，可視為「第一地震活躍期」；到了2004年蘇門答臘9.1強震、2011年日本海溝9.1強震，則被視為「第二地震活躍期」啟動。雖然無法精準預測下一次超大地震發生時間，但從紀錄來看，這幾個區域的能量並未完全釋放完畢，未來再出現規模9以上強震並非不可能。日本方面，近期也出現讓當地民眾相當緊張的地震訊號。本月岩手縣外海短時間內發生規模6.8、6.4與6.0三連震，震央位置靠近311大地震的日本海溝帶。郭鎧紋分析，蘇門答臘、阿拉斯加與日本海溝這三個地區，11月都出現過規模6以上地震，顯示板塊邊界正在進行能量重新分配，短期內要特別留意規模7以上強震的可能性。至於是否會再度上演規模9以上超大地震，雖然機率存在，但目前仍無法以科學手段精確預報，只能提醒各國持續強化防災意識與建築耐震設計，將潛在災害風險降到最低。