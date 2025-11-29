我是廣告 請繼續往下閱讀

台肥公司昨公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，並說明異動原因是因為「本人婉拒」。對此，民進黨立委王世堅今（29）日表示，吳過去在擔任北農總經理時，是很誠懇、認真的，而她現在不願做，應該是個人考量。台肥日前公告事異動，農業部改派法人董事代表，由原董座李孫榮改派為吳音寧，消息一出引發爭議，台肥最終選出總經理張滄郎接任董事長的職位，吳音寧則僅擔任台肥的新任董事，不過，昨天卻公告吳音寧不再擔任台肥董事職務，異動原因為「本人婉拒」。王世堅上午出席「王世堅、賴俊翰聯合服務處成立」，替子弟兵站台。被媒體問到吳音寧婉拒董事一事，王世堅回應，吳音寧擔任過北農總經理，過去監督她已經是8年前的事，雖然吳沒有那麼多的行政經驗，但過去擔任北農總經理時，是很誠懇、認真的，每一天都在總經理的職務上力求精進，「我對她的了解，只是很淺顯的地步，我只知道她當時的努力付出」。王世堅提到，吳音寧過去也參選過其他公職，一定有其優點，所以才會被舉薦到台北擔任董事，她現在不願意做了，可能是其意願問題，可能她不願離開她的家鄉，這些都是個人考量，就不便評論。