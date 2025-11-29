我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人陳揮文今（29）日凌晨透過臉書發文，正式宣布告別主持長達19 年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》。他說，這段廣播生涯「從 2006年7月開始，2025年11月結束」，當電台主管前幾天告知節目有新規劃時，他第一個念頭想到向立法院長韓國瑜學來的金句：「來是偶然，去是必然。」陳揮文在文中坦承，他並非主動離職，而是「被離職」。他表示：「飛碟電台有新節目規劃的考量，我百分之百尊重」，並感謝電台在過去逾19年的時間裡，「給我完全自由的主持空間，我真的無以為報。」他強調，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，同時呼籲聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台。如同最後一個節目標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，陳揮文向所有聽眾深深致意。他表示：「有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，我都是發自內心深深一鞠躬。」他引述韓國瑜另一句金句「人生，一期一會」總結這段緣分，並透露原本想在最後一集清唱《感恩的心》，卻因百感交集而忘了。對於個人未來動向，陳揮文向外界報平安稱「一切都好，謝謝關心」。他表示，未來每週一到週五中午 12 點會在 YouTube 進行直播，下午則會「伺機到各電視台，跑通告、拼經濟」。他也在文末補唱了未能唱出的歌詞：「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜。」