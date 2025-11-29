我是廣告 請繼續往下閱讀

木村拓哉上節目穿著討論度破表！神出品牌一件僅300多元

▲木村拓哉上節目穿上馬場給的保暖外套，結果被觀眾截圖討論，神出身上是WORKMAN平價服飾的外套。（圖/東京電視台）

WORKMAN日本連鎖近2000間門市！木村拓哉穿「搖粒絨外套」再爆紅

最大特色就是主打便宜，旗下又延伸出多個品牌，包括「WORKMAN Plus」、「WORKMAN 女子」、「WORKMAN Colors」等，在日本全國有超過1910間門市，遠超UNIQLO的800間、GU的440間

▲日本平價服飾連鎖品牌「WORKMAN」在全國有將近2000間門市，規模甚至更勝過UNIQLO、GU。（圖/Threads）

「以前全日本一天大概賣出1000件左右，節目播出隔天開始，每天賣到3000件，已經有門市缺貨沒有庫存。」

▲木村拓哉身上的外套被神出是WORKMAN平價服飾的商品，單件竟然只要1900日圓（約台幣381元），相當便宜。（圖/IG@workman_p_fukuyamaminamihonjo）

WORKMAN會來台灣設立門市嗎？平價服飾市場可能有所變化

WORKMAN有計劃將在2029年在台灣開出海外第一間門市

而在正式引進之前，2027年也會以期間限定門市的方式，測試看看台灣消費者的接受度。

▲WORKMAN有計劃將在2029年在台灣開出海外第一間門市，開始進軍國際市場，2027年也會有快閃店進駐，測試台灣消費者是否能接受。（圖/WORKMAN官網）

WORKMAN在台灣引進的應該會是「WORKMAN Colors」