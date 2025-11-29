每次說到日本的平價服飾品牌，多數人都會第一聯想到台灣也有UNIQLO、GU等，也因為日本當地價格又比台灣更便宜，導致很多人去日本玩都還會順便掃貨一波！然而你有聽過一間名為「WORKMAN」的平價服飾嗎？近期因為日本巨星木村拓哉穿上他們家的「搖粒絨外套」保暖，被神出一件竟然只要台幣300元，在社群上爆紅，連業者都證實節目播出之後詢問度大飆升，讓不少內行台灣網友都表示：「WORKMAN去日本一定要逛的，東西超便宜。」
木村拓哉上節目穿著討論度破表！神出品牌一件僅300多元
近期日本播出綜藝節目《秋山ロケの地図》裡，木村拓哉以嘉賓身分登場，結果出外景他身穿的防寒刷毛外套突然變成巨大話題，因為該件外套不僅外型好看，被神出品牌是一間在日本連鎖名為「WORKMAN」平價服飾店，該外套單件竟然只要日幣1900元，相當於台幣約381元，以冬天外套來說根本是超殺價格。
不過事實上，這件外套並不是木村拓哉本人的私人服裝，是因為當天拍攝天氣寒冷，由提供馬匹的單位人員給木村拓哉穿著保暖，沒想到竟然因為巨星穿過之後在社群討論度爆紅，不少觀眾都截圖節目畫面在X、IG上發文求外套，剛好冬天正要來臨，帶動一波話題。
WORKMAN日本連鎖近2000間門市！木村拓哉穿「搖粒絨外套」再爆紅
這間日本平價服飾「WORKMAN」最早創立於1979年，起初是在賣工作服、上班服等商品，後來發展越趨多元，開始搭上日常生活、運動都能穿的機能服飾，從2018年開始拓展大眾服飾市場，最大特色就是主打便宜，旗下又延伸出多個品牌，包括「WORKMAN Plus」、「WORKMAN 女子」、「WORKMAN Colors」等，在日本全國有超過1910間門市，遠超UNIQLO的800間、GU的440間，市佔率其實更高。
然而這回因為木村拓哉跟馬場借了這件「搖粒絨外套」來穿因而爆紅，連WORKMAN公關都表示：「以前全日本一天大概賣出1000件左右，節目播出隔天開始，每天賣到3000件，已經有門市缺貨沒有庫存。」另外也有WORKMAN門市IG貼出木村拓哉穿該款外套的截圖宣傳，甚至有人搶到之後還上網二手販賣賺取價差，意外讓WORKMAN的平價服飾聲量拉高不少。
WORKMAN會來台灣設立門市嗎？平價服飾市場可能有所變化
不少人也希望WORKMAN能夠來台灣設立門市，根據日本經濟新聞報導，WORKMAN有計劃將在2029年在台灣開出海外第一間門市，開始進軍國際市場，但應該不會是獨立門市，而是會設置在百貨公司或者購物中心內，並且計劃2030年前在台灣設立15間門市。而在正式引進之前，2027年也會以期間限定門市的方式，測試看看台灣消費者的接受度。
值得一提的是，WORKMAN在台灣引進的應該會是「WORKMAN Colors」，就是在「WORKMAN」底下的其他支線品牌，主打大眾對於機能服單調又無聊的印象，讓民眾用便宜價格穿出時尚的理念進軍台灣，如果真的能夠打響名聲，WORKMAN將可能對目前台灣平價服飾市場衝擊，屆時如果有興趣的民眾再多多關注消息，最近幾年有去日本也可以搶先朝聖看看囉！
資料來源：WORKMAN官網、IG@workman_p_fukuyamaminamihonjo
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期日本播出綜藝節目《秋山ロケの地図》裡，木村拓哉以嘉賓身分登場，結果出外景他身穿的防寒刷毛外套突然變成巨大話題，因為該件外套不僅外型好看，被神出品牌是一間在日本連鎖名為「WORKMAN」平價服飾店，該外套單件竟然只要日幣1900元，相當於台幣約381元，以冬天外套來說根本是超殺價格。
不過事實上，這件外套並不是木村拓哉本人的私人服裝，是因為當天拍攝天氣寒冷，由提供馬匹的單位人員給木村拓哉穿著保暖，沒想到竟然因為巨星穿過之後在社群討論度爆紅，不少觀眾都截圖節目畫面在X、IG上發文求外套，剛好冬天正要來臨，帶動一波話題。
這間日本平價服飾「WORKMAN」最早創立於1979年，起初是在賣工作服、上班服等商品，後來發展越趨多元，開始搭上日常生活、運動都能穿的機能服飾，從2018年開始拓展大眾服飾市場，最大特色就是主打便宜，旗下又延伸出多個品牌，包括「WORKMAN Plus」、「WORKMAN 女子」、「WORKMAN Colors」等，在日本全國有超過1910間門市，遠超UNIQLO的800間、GU的440間，市佔率其實更高。
不少人也希望WORKMAN能夠來台灣設立門市，根據日本經濟新聞報導，WORKMAN有計劃將在2029年在台灣開出海外第一間門市，開始進軍國際市場，但應該不會是獨立門市，而是會設置在百貨公司或者購物中心內，並且計劃2030年前在台灣設立15間門市。而在正式引進之前，2027年也會以期間限定門市的方式，測試看看台灣消費者的接受度。