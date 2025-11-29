我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕昨天和江啟臣同框、今天與楊瓊瓔合體，並讚「想爭取為市民服務都是好事」。（圖／台中市政府提供，2025.11.29）

國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒，還不忘補一句「都恭喜、都加油」。被問及將與江啟臣競逐黨內提名，楊瓊瓔強調「我們姊弟登山一起努力」，在盧秀燕8年根基上讓台中更加美好。盧秀燕昨天和立法院副院長江啟臣在和平山區同框，今（29）日上午與楊瓊瓔一起參加大里區農會創立105年周年活動，媒體問及國民黨市長初選看法，她表示國民黨人才濟濟，個個是強棒，每一位想爭取為台中市民服務都是好事，先說了「恭喜！加油！」再補一句「都恭喜！都加油！」黨內誰都不得罪。楊瓊瓔接話表示，國民黨人才濟濟，大家都希望台灣好，在盧秀燕這幾年打拚、議會團結下，台中成為國際科技宜居城市，在盧秀燕8年執政累積的基礎下，希望未來好上加好。對於為什麼昨晚突然宣布「準備好了」？是否受昨天海線黨員座談主持人祝江啟臣高票當選市長的刺激？楊瓊瓔說，昨天現場有很多媒體朋友一直問，她才決定昨晚正式向市民朋友報告。自己和江啟臣是非常好的黨內同志，「我們姊弟一起努力、一起登山」，一起前進共同的目標，讓台中更加幸福。對於初選，她不會預設任何形式，一切依照黨的規章走。已獲民進黨提名參選下屆市長、也出席活動的何欣純說，國民黨如何產生候選人還是未知數，她會以不變應萬變，「一切就是尊重與祝福」。