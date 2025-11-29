家有房地的朋友們注意了！財政部賦稅署表示，今（2025）年地價稅因11月30日是星期天，最後繳納截止日遞延到12月1日（星期一）。提醒民眾一定要在期限前完成繳納，以免因逾期而面臨最高10%的滯納金罰款，甚至還會被強制執行。要是繳稅單不見了，或是不小心過期幾天該怎麼辦？有沒有方法能節稅？《NOWNEWS今日新聞》整理相關重點，讓讀者一次掌握。
2025地價稅繳稅期限與罰則
賦稅署指出，地價稅都在每年11月1日開徵，11月30日是最後繳納期限，但今年11月30日剛好是假日，因此依法順延到12月1日24時止。要是忘了在12月1日前繳納地價稅。賦稅署表示，根據《土地稅法》與《稅捐稽徵法》規定，逾期未繳納者將面臨以下罰則：
1.滯納金： 每超過繳納期限 3 日，將按滯納稅額加徵 1% 滯納金，最高可累計加徵 10%。也就是說，如果地價稅是 1000 元，12月5日才繳的話要加徵 1% 滯納金，也就是 1010 元。
2.強制執行： 若超過 30 日仍未繳納，案件將會被移送法務部行政執行分署進行強制執行，屆時可能面臨查封財產等處分。
地價稅繳稅方式
1.行動支付：繳納期限內，開啟手機掃描器，掃描TWQR圖示碼連結繳稅服務網，或開啟支援繳(稅)費功能之APP，例如：台灣行動支付、中國信託行動銀行、一卡通Money、街口支付、悠遊付等，掃描通知單上TWQR 圖示碼或三段條碼就可以繳納，且金額不受3萬元之限制。
2.便利商店：稅額3萬元以下，且在繳納期限內，持傳繳通知至四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）繳納。
3.金融機構：持傳繳款單到代收稅款金融機構（郵局不代收）臨櫃繳納。
4.ATM轉帳：持金融卡至貼有「跨行：提款+轉帳+繳稅」標誌之自動櫃員機依櫃員機指示步驟操作，繳納金額不受3萬元限制，但每筆稅款不得超過200萬元。
不過要注意，郵局不代收地價稅。便利商店只能繳稅額3萬元以下的稅單。雖然12日2日以後才繳就是逾期，但在12月4日24時前，ATM轉帳、電子支付與超商繳稅等都不被加增滯納金。
地價稅逾期怎麼繳？
高雄市稅捐處說明，地價稅繳納截止日開放至繳納期間屆滿後第3日24時前，逾期繳納應徵滯納金案件，除可至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納外，在繳納期間屆滿之翌日起30日內，也可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅。
也就是說，12月5日後才繳地價稅的話，要到郵局以外的代收稅款金融機構臨櫃繳稅，或是掃稅單上的QR code，運用信用卡、電子支付、活期存款帳戶等方式在線上繳納。
地價稅繳稅單不見了怎麼辦？
新北市政府稅務局表示，可以透過電話、線上、臨櫃與郵寄申請等4種方式。臨櫃申請需攜帶身分證明文件至全國各稅捐機關服務中心櫃臺辦理。
也可以到便利商店事務機補單。以7-11的ibon 機台為例，點進「地方稅稽徵機關」，有「自然人/工商憑證」、「健保卡」、「身分證字號/統一編號+車牌號碼」，以及「新行動認證」等4種身分認證方式，完成後就會出現各項繳費資訊，選擇要繳納的稅款後，就可以列印小白單，到櫃檯繳稅。要注意，超商無法代收超過3萬元的稅款，而且要在列印小白單當天完成繳納（7-11 則規定在列印後 1 小時內）。
節稅大陷阱！稅務局教一招省4倍稅金
基隆市稅務局表示，民眾常誤以為「家中只要有某樓層做生意，就會全棟失去自用住宅優惠」，導致多繳稅金。但事實上，只要住宅和營業區域能明確劃分，不同樓層或同樓層的空間區隔，都可以依據各自的使用面積比例，分別適用不同的地價稅率。
稅務局進一步說明，自用住宅稅率是2‰，而一般用地稅率則是10‰，兩者相差了4倍之多。不過，如果符合資格，要把部分住宅空間改申請自用住宅稅率的話，要在每年9月22日前，向土地所在地之稅捐稽徵機關提出申請。如遇假日則順延至次一工作日。
資料來源：財政部賦稅署、高雄市稅捐處、新北市政府稅務局、基隆市稅務局
我是廣告 請繼續往下閱讀
賦稅署指出，地價稅都在每年11月1日開徵，11月30日是最後繳納期限，但今年11月30日剛好是假日，因此依法順延到12月1日24時止。要是忘了在12月1日前繳納地價稅。賦稅署表示，根據《土地稅法》與《稅捐稽徵法》規定，逾期未繳納者將面臨以下罰則：
1.滯納金： 每超過繳納期限 3 日，將按滯納稅額加徵 1% 滯納金，最高可累計加徵 10%。也就是說，如果地價稅是 1000 元，12月5日才繳的話要加徵 1% 滯納金，也就是 1010 元。
2.強制執行： 若超過 30 日仍未繳納，案件將會被移送法務部行政執行分署進行強制執行，屆時可能面臨查封財產等處分。
1.行動支付：繳納期限內，開啟手機掃描器，掃描TWQR圖示碼連結繳稅服務網，或開啟支援繳(稅)費功能之APP，例如：台灣行動支付、中國信託行動銀行、一卡通Money、街口支付、悠遊付等，掃描通知單上TWQR 圖示碼或三段條碼就可以繳納，且金額不受3萬元之限制。
2.便利商店：稅額3萬元以下，且在繳納期限內，持傳繳通知至四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）繳納。
3.金融機構：持傳繳款單到代收稅款金融機構（郵局不代收）臨櫃繳納。
4.ATM轉帳：持金融卡至貼有「跨行：提款+轉帳+繳稅」標誌之自動櫃員機依櫃員機指示步驟操作，繳納金額不受3萬元限制，但每筆稅款不得超過200萬元。
不過要注意，郵局不代收地價稅。便利商店只能繳稅額3萬元以下的稅單。雖然12日2日以後才繳就是逾期，但在12月4日24時前，ATM轉帳、電子支付與超商繳稅等都不被加增滯納金。
高雄市稅捐處說明，地價稅繳納截止日開放至繳納期間屆滿後第3日24時前，逾期繳納應徵滯納金案件，除可至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納外，在繳納期間屆滿之翌日起30日內，也可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅。
也就是說，12月5日後才繳地價稅的話，要到郵局以外的代收稅款金融機構臨櫃繳稅，或是掃稅單上的QR code，運用信用卡、電子支付、活期存款帳戶等方式在線上繳納。
新北市政府稅務局表示，可以透過電話、線上、臨櫃與郵寄申請等4種方式。臨櫃申請需攜帶身分證明文件至全國各稅捐機關服務中心櫃臺辦理。
也可以到便利商店事務機補單。以7-11的ibon 機台為例，點進「地方稅稽徵機關」，有「自然人/工商憑證」、「健保卡」、「身分證字號/統一編號+車牌號碼」，以及「新行動認證」等4種身分認證方式，完成後就會出現各項繳費資訊，選擇要繳納的稅款後，就可以列印小白單，到櫃檯繳稅。要注意，超商無法代收超過3萬元的稅款，而且要在列印小白單當天完成繳納（7-11 則規定在列印後 1 小時內）。
基隆市稅務局表示，民眾常誤以為「家中只要有某樓層做生意，就會全棟失去自用住宅優惠」，導致多繳稅金。但事實上，只要住宅和營業區域能明確劃分，不同樓層或同樓層的空間區隔，都可以依據各自的使用面積比例，分別適用不同的地價稅率。
稅務局進一步說明，自用住宅稅率是2‰，而一般用地稅率則是10‰，兩者相差了4倍之多。不過，如果符合資格，要把部分住宅空間改申請自用住宅稅率的話，要在每年9月22日前，向土地所在地之稅捐稽徵機關提出申請。如遇假日則順延至次一工作日。
資料來源：財政部賦稅署、高雄市稅捐處、新北市政府稅務局、基隆市稅務局