我是廣告 請繼續往下閱讀

今年休賽季，效力日本職棒西武獅的明星投手今井達也宣布將以入札制度挑戰大聯盟後，吸引眾多球隊關注，而他「不想加入道奇、不想與日本人同隊」等言論也引起討論。近期今井達也更透露相當期待能與洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平進行交手，並表示非常想知道自己的速球能對上他能有什麼表現，相當期待以直球對決，對此美媒《dodgerblue》也就大谷翔平對直球的攻擊掌握度給出分析。今井達也的職棒生涯起步於2017年，當時的他仍待在二軍磨練，累計出賽7場主投15.1局。2018年，他正式在一軍亮相，這一年也正是大谷翔平離開日本、前往美國展開新秀賽季的時間。從2018至2023年期間，今井達也持續成長，2023年他迎來職業生涯爆發年，投出133局、2.30防禦率及130次三振。隔年他更繳出173.1局、2.34防禦率及187次三振的亮眼成績。2025年今井達也達到生涯巔峰，最終在一軍累積963.2局、3.15防禦率和907次三振。今井達也的職業生涯從未與大谷翔平交手過，若今井達也如願登上大聯盟，與大谷翔平同場對決將是一大看點。對此他也表示，自己非常想知道自己的速球能對上他到什麼程度，想親自測試自己對跟他對決時的表現。大谷翔平對於高速的四縫線速球掌握度近年來顯著提升，對95英哩以上的速球，2022年打擊率為2成57、長打率0.459、OPS0.780；2023年則提升至3成5、長打率0.567、OPS1.010。若鎖定今井達也偏好的偏高速球，大谷翔平在2022、2023年的打擊率分別為3成14與3成85，長打率與OPS也同步提升，展現對高球速的應對能力。2025年，大谷翔平面對內角低的速球仍維持超過3成打擊率，對內角上方則有3成48的表現，可見即便是面對今井達也這類偏愛攻擊高點區的速球投手，他仍具備極強競爭力，對此到時2人的對決是否會如數據中大谷翔平呈現的優勢，也將是關注的一大焦點。