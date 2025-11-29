我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿在今（29）日的NBA盃小組賽關鍵戰中，客場挑戰紐約尼克，儘管當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶傷復出砍下30分、15籃板、8助攻的準大三元，但公鹿仍以109：118不敵尼克，苦吞7連敗。尼克則成功復仇，並以東區C組第一的身份鎖定NBA盃八強席位。公鹿此役急需止住長達6連敗的頹勢，陣中核心「字母哥」在缺陣多場後，帶傷火線復出。儘管有上場時間限制，但他一上來就展現出極強的個人統治力。字母哥出戰12分鐘，8投6中、砍下16分、10籃板、4助攻，命中率高達75%，帶領公鹿帶著1分微弱優勢進入中場休息。字母哥僅出戰28分鐘，仍高效貢獻公鹿的隱憂也隨之浮現，尼克顯然非常清楚字母哥的出場時間限制。只要字母哥下場休息，尼克就能迅速拉開比分。第3節字母哥僅打了7分鐘，末節初期又被按在板凳上，尼克藉此打出一波9：0的攻勢，將分差拉開。尼克對於字母哥的防守在下半場更具針對性，採取雙人甚至三人包夾，迫使他傳球給隊友處理，讓字母哥的得分效率銳減。而尼克後場核心布朗森（Jalen Brunson）成為了主宰比賽的關鍵人物。在內線核心唐斯（Karl-Anthony Towns）手感不佳僅得到9分的情況下，布朗森憑藉21投12中的高效表現，狂轟全場最高的37分。尤其在比賽最後的關鍵時刻，布朗森製造3分球的犯規並3罰全中，隨後又完成一次「2+1」，徹底將勝負的天平傾向尼克。公鹿休賽期為留下字母哥、提升競爭力，交易來了中鋒透納（Myles Turner），但他的表現顯然沒有達到預期。本場比賽，透納10投3中只得到10分、3籃板，辜負了字母哥吸引防守創造出的機會。後衛庫茲馬（Kyle Kuzma）則表現出色，9投8中、砍下20分。尼克在連勝布魯克林籃網和夏洛特黃蜂後，戰績提升至12勝6負，穩居東區第4，並成功晉級NBA盃八強。公鹿將在下一戰主場迎戰布魯克林籃網，面對實力相對不強的對手，字母哥能否率隊止住連敗頹勢，備受關注。