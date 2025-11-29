我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

奧蘭多魔術在NBA美國職籃（National Basketball Association）杯賽分組賽展現韌性，魔術此役在第三節末段打出15：5攻勢，反倒以89：84反超，並在第四節開局趁活塞手感冰冷（前6投全失）拉開到95：85。然而活塞在羅賓森（Duncan Robinson）與康寧漢帶動下強勢反撲，最終將比數追成100：100，讓比賽重新拉到拉鋸戰。比賽倒數2分11秒，班恩強行打成2+1，替魔術要到108：106領先，接著瓦格納（Franz Wagner）切入上籃再添兩分，雖然哈里斯（Tobias Harris）回敬一記外線，但關鍵時刻康寧漢發生本場第8次失誤，讓魔術重新掌握攻守節奏。瓦格納隨後連續錯失兩記三分，但班恩搶下兩顆進攻籃板續命，而在進攻時間到點前，卡特（Wendell Carter Jr.）又補上第三顆進攻籃板，確保魔術握有最後主導權。最終 Suggs冷靜罰進2球，在剩6.3秒將比分推到112：109。活塞仍有最後一擊機會，康寧漢執行罰球後故意第二罰不進並搶下籃板，將球分給羅賓森準備出手追平三分，但遭**布萊克（Anthony Black）**飛撲封蓋，活塞追分機會就此終結。活塞原本以13連勝之姿闖進這波賽程，如今卻遭遇二連敗，魔術則由班恩領銜全隊，瓦格納補上21分。奧蘭多全場展現強硬風格，尤其是在進攻籃板端的拼搶，讓原本有機會逆轉的活塞在關鍵時刻接連受挫。魔術晉級淘汰賽後，將成為東區最具威脅的黑馬之一，而活塞則必須重新整理狀態，試圖重回他們不久前的火燙身手。