「2025台北歐洲冬季嘉年華」在信義區熱鬧舉行中，今年集結法國、德國等15個國家，帶來55攤、11個文化展區，其中知名的YouTuber「酷的夢」也將在場設攤，活動更有音樂表演，包含邀請到法國音樂劇巨星 John Eyzen 獻唱。活動將到11月30日，尚有兩天，民眾可把握機會前往。
台灣法國人協會表示，「2025台北歐洲冬季嘉年華」網羅歐洲各國經典美食，在66個攤位中提供西班牙、義大利、法國、瑞典、波蘭、英國、匈牙利、德國、荷蘭、芬蘭、比利時、丹麥、捷克、希臘、葡萄牙等道地歐陸味覺體驗，包括經典的德式香腸、法式起司、布列塔尼可麗餅到西班牙經典料理等。
因籌資拍攝《中文怪物》爆紅的 YouTuber「酷的夢」也現身現場。活動也邀請以經典作品《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》走紅的法國音樂劇巨星John Eyzen現身主舞台，今（29）天晚間20:00將登場。
活動期間購買聖誕樂透票券即可抽獎，有機會獲得包括長榮航空贊助的歐洲經濟艙往返機票、高級酒品、美妝保養、Decathlon 運動商品、葡萄酒、啤酒、法式果醬等節慶好禮。所有抽獎收入將全額捐作公益，支持弱勢家庭與孩童。
▪️「台北歐洲冬季嘉年華」活動資訊
日期： 2025 年 11 月 27 日（四）至 11 月 30 日（日）
時間： 11:00–22:00
地點： 台北市信義區香堤大道廣場與信義威秀前廣場
資訊來源：台灣法國人協會
