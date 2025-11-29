我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人陳揮文今（29）日凌晨透過臉書發文，正式宣布告別主持長達19 年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》。事實上除了陳揮文，網紅「歷史哥」李易修也宣布，12月1日起中廣的《歷史易起SHOW》也將收攤，他也自爆理由，是中廣前董事長趙少康親自下令。歷史哥27日在直播談及節目被中廣停掉一事，他表示，節目做了4年2個月，從來就不是貪圖主持費，畢竟1個小時節目才2千元，1個月20天做滿就4萬元，也許對一般人來說還不錯，但也不是每個月都錄滿20天或21天。歷史哥說，26日還在跟徐巧芯錄節目，錄完後準備要下播，中廣的人就來找他，他自己就知道要出大事了，聽說是趙少康親自在主管會議上宣布，但後來中廣又改口說，趙少康已不管節目內容。但歷史哥強調，節目被停不是請假太多或收聽率太低問題。歷史哥在國民黨主席選舉時力挺現任主席鄭麗文，但趙少康支持前副主席郝龍斌，如今歷史哥節目遭停播，也引發外界揣測。